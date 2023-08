Presseberichte: Prominenter US-Journalist will sich im Kinderpornografie-Prozess schuldig bekennen

Ein Skandal um den prominenten ABC-Journalisten James Gordon Meek, dem der Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen wird, erschüttert seit April letzten Jahres die USA. Neuesten Meldungen zufolge beabsichtigt Meek sich am Freitag im Rahmen eines Justizdeals für schuldig zu bekennen, um eine mildere Strafe zu erzielen.

Quelle: www.globallookpress.com © www.imago-images.de

Der in Ungnade gefallene ehemalige ABC-Journalist James Gordon Meek will Medienberichten zufolge im gegen ihn laufenden Strafverfahren zugeben, kinderpornografisches Material besessen zu haben. Ohne dieses Geständnis würden ihm mehrere Jahrzehnte hinter Gittern drohen. Die mögliche Höchststrafe liegt bei 20 Jahren. Die Änderung seines Schuldbekenntnisses erfolgt, nachdem sein Anwalt im Juni einen Antrag auf Verschiebung des Strafprozesses gestellt hatte, um einen Vergleich (Deal) auszuhandeln, wie The Daily Beast berichtete. Durch einen Vergleich könnte Meek mit einer kürzeren Strafe als der Mindeststrafe von fünf Jahren davonkommen. Eine entsprechende Einigung mit der Staatsanwaltschaft scheint dem Verteidiger nun gelungen zu sein. US-General a.D: "Die Ukraine ist eine Drehscheibe für Kinderhandel, Drogen- und Waffenschmuggel" Es wird erwartet, dass der 53-jährige Meek am Freitag vor einem Bundesgericht in Virginia auf schuldig plädiert. Über die Wende im Prozessverlauf haben unter anderem The Daily Mail und The Daily Beast berichtet. Der 1968 geborene Meek erreichte den Höhepunkt seiner journalistischen Karriere, als er 2013 als "investigativer Producer" vom Sender ABC News angeheuert wurde. In dieser Eigenschaft erhielt er zweimal (2015 und 2017) den Emmy-Award. Am 27. April 2022 beschlagnahmte das FBI bei einer Durchsuchung seines Privathauses Computer und Handys mit, wie es heißt, "Hunderten von Videos und Fotografien, die den sexuellen Missbrauch präpubertärer Kinder zeigen". Daraufhin trat der Journalist von allen Positionen zurück und verschwand aus der Öffentlichkeit. Am 31. Januar 2023 wurde er verhaftet. Mehr zum Thema - Ausstellungen in Leipzig und Wien – Kiewer Künstler machen Kinderpornografie salonfähig

