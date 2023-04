Medienberichte – Pentagon-Leak: FBI verhaftet Verdächtigen

Wegen der Veröffentlichung brisanter US-Geheimdienstinformationen hat das FBI im US-Bundesstaat Massachusetts einen 21-jährigen Verdächtigen festgenommen. Das berichten die „New York Times“ und der US-Sender CNN am Donnerstag übereinstimmend.

Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung brisanter US-Geheimdienstinformationen im Internet hat die Bundespolizei FBI im Bundesstaat Massachusetts einen Verdächtigen festgenommen. Das berichten die New York Times sowie der US-Sender CNN am Donnerstag übereinstimmend. Dabei soll es sich um einen 21-jährigen "Airman" (Flieger) gehandelt haben, der auf dem US-Militärstützpunkt Massachusetts Air National Guard stationiert ist. Konkret wurde das Haus seiner Familie in Dighton (US-Bundesstaat Massachusetts) von FBI-Agenten umstellt. Der Verdächtige wurde mit den Händen über dem Kopf von Bundespolizisten abgeführt. In einer Chat-Gruppe, in welcher der Verhaftete Mitglied war, tauchten vor Monaten die ersten Top Secret-Akten auf. Der mutmaßliche Maulwurf arbeite im "102nd Intelligence Wing" der Massachusetts Air National Guard, also jener Abteilung, die für Informationsbeschaffung zuständig ist. Mehr Informationen in Kürze...

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.