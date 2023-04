Trump muss nach historischer Anklage in New York vor Gericht erscheinen

Zum ersten Mal in der US-amerikanischen Geschichte muss sich ein Ex-Präsident in einem Strafverfahren verantworten. Eine Grand Jury am Strafgericht von Manhattan hatte vergangene Woche für eine Anklage gegen Trump gestimmt.

Donald Trump wird am Dienstag offiziell als erster ehemaliger Präsident vor Gericht gestellt, wenn er in einem New Yorker Gerichtssaal angeklagt wird. Es wird erwartet, dass dieser Auftritt schnell und routinemäßig abläuft, aber er stellt einen surrealen und historischen Moment in der Geschichte der USA dar.

Ein Richter lehnte am Montagabend den Antrag mehrerer Medienorganisationen ab, die Anklageverlesung live zu übertragen. Fünf Fotografen dürfen jedoch Bilder von Trump und dem Gerichtssaal machen, bevor die Anhörung beginnt.

Es wird erwartet, dass die in der vergangenen Woche von einer Grand Jury gegen Trump erhobene Anklageschrift am Dienstag ebenfalls entsiegelt wird. Das Dokument wird der Öffentlichkeit – und Trumps Anwaltsteam – erste Details zu den konkret gegen ihn erhobenen Vorwürfen liefern.

Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels während des Präsidentschaftswahlkampfes 2016.

Es wird nicht erwartet, dass Trump während seines Aufenthalts in New York eine Rede hält. Nach seinem Auftritt vor Gericht wird er jedoch nach Florida zurückfliegen und am Dienstagabend eine Veranstaltung in Mar-a-Lago abhalten, wo der republikanische Präsidentschaftskandidat des Jahres 2024 Gelegenheit haben wird, auf die Vorwürfe zu reagieren.

Während Trumps Äußerungen signalisieren, wie er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe in der politischen Arena zu bekämpfen gedenkt, bereitet sich der Ex-Präsident auch auf den Kampf vor Gericht vor: Trump hat am Montag einen neuen Anwalt, Todd Blanche, als Hauptverteidiger in sein Verteidigungsteam aufgenommen.

Die Anklageschrift des Bezirksstaatsanwaltes von Manhattan, Alvin Bragg, ist die erste strafrechtliche Anklage gegen Trump. Aber sie ist nicht der einzige potenzielle juristische Ärger, der dem ehemaligen Präsidenten droht: Der Sonderstaatsanwalt Jack Smith untersucht weiterhin Trumps Rolle bei den Ausschreitungen rund um das und im US-Kapitol am 6. Januar 2021 sowie den Umgang mit geheimen Dokumenten in Mar-a-Lago. Zudem hat eine Sonderjury in Fulton County ihre Ermittlungen zu den Bemühungen, die Präsidentschaftswahlen 2020 im US-Bundesstaat Georgia anzufechten, abgeschlossen.

Trump kam am Montagnachmittag in New York an, nachdem er mit seinem Jet aus Palm Beach eingeflogen war. Er übernachtete im Trump Tower und wird am Dienstagnachmittag rund sieben Kilometer nach Süden zu dem Gerichtsgebäude in Downtown Manhattan fahren.

Die New Yorker Strafverfolgungsbehörden und der US-Geheimdienst haben sich seit Wochen auf Trumps Erscheinen vor Gericht vorbereitet.

Trump wird den ganzen Tag über vom Secret Service begleitet werden. Im Büro des Staatsanwaltes wird man ihm die Fingerabdrücke abnehmen, es ist aber noch unklar, ob auch ein Fahndungsfoto erstellt wird.

Trump wird durch Hintereingänge und Aufzüge zu dem Gerichtsgebäude gebracht, das sich im selben Gebäude wie die Staatsanwaltschaft befindet. Er wird durch einen öffentlichen Korridor zum Gerichtssaal gehen, wo er angeklagt wird.

Mehr zum Thema – USA: Die "Reality-TV-Show" erreicht mit der Anklage gegen Trump einen neuen Tiefpunkt