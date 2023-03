Geheimdienstler tot auf Pentagon-Parkplatz gefunden

Anfang des Monats war eine Person tot aufgefunden worden – in einem Auto, das nahe dem US-Verteidigungsministerium geparkt war. Nun scheint die Identität des Toten geklärt zu sein. Es soll sich um einen Geheimdienstmitarbeiter handeln. Die Todesursache sei noch unklar.

Quelle: Legion-media.ru

Laut Angaben des US-Militärs wurde die tote Person identifiziert, die am 14. März in einem Fahrzeug nahe beim Pentagon aufgefunden wurde. Es soll sich um einen hochrangigen Nachrichtenspezialisten handeln, der im Büro der Generalstabschefs arbeitete. Bei dem Geheimdienstmitarbeiter handelt es sich um den 42-jährigen Master Sergeant Juan Paulo Ferrer Bordador. Obwohl ein Rettungsteam kurz nach der Entdeckung des Mannes eintraf, war er bereits tot. Nord-Stream-Anschläge: Dänemark birgt verdächtiges Objekt Seit 2021 leitete Bordador als Unteroffizier das Programm für technische Überwachungsmaßnahmen der Joint Chiefs of Staff, also eines Teams, das Spionageversuche ausländischer Staaten gegen das US-Militär aufspüren und vereiteln soll. Die Todesursache von Bordador sei noch nicht bekannt, ansonsten wurden nur wenige weitere Einzelheiten bekannt gegeben, jedoch erklärte die US Army, sie werde die Ermittlungen fortsetzen. Der auf den Philippinen geborene und später in die USA ausgewanderte Bordador begann seine Militärkarriere 2004 als Spionageabwehr-Agent bei der Force Protection Agency im Pentagon und wurde im vergangenen Mai zum Master Sergeant befördert, wie aus einem online veröffentlichten Nachruf hervorgeht. Seine Militärzeit führte ihn in eine lange Liste von Ländern, darunter nach Japan, Deutschland, Südkorea, Russland, Israel, Kanada, Belgien, Frankreich und in den Irak, wo er ab 2010 für ein Jahr eingesetzt worden war. Die Joint Chiefs of Staff sind ein Gremium, das sich aus allen sechs Teilstreitkräften zusammensetzt und vom Vorsitzenden General Mark A. Milley geleitet wird, dem ranghöchsten Offizier der US-Streitkräfte und hochrangigen Militärberater des US-Präsidenten, des US-Verteidigungsministers und des Nationalen Sicherheitsrats der USA. Mehr zum Thema – TikTok – Unterhaltsame App oder der neue Feind der Demokratie?

