Aus dem Gleis geraten: Zweites Zugunglück innerhalb eines Monats im US-Bundesstaat Ohio

Das zweite Zugunglück mit Beteiligung von Norfolk Southern-Zügen innerhalb eines Monats hat sich im US-Bundesstaat Ohio ereignet: Ein Güterzug ist in der Nacht zum Sonntag in Clark County entgleist. Die Anwohner sind gebeten worden, Schutz zu suchen und sich von der Unfallstelle fernzuhalten.

Die Bewohner einer Gemeinde im Südwesten des US-Bundesstaats Ohio sind aufgefordert worden, nach der Entgleisung eines Zuges der amerikanischen Transportgesellschaft Norfolk Southern am 5. März "aus Gründen der Vorsicht" in Sicherheit zu gehen, meldet NBC Chicago. Der Vorfall ereignete sich einen Monat, nachdem ein anderer Zug desselben Unternehmens in East Palestine, Ohio, entgleist war und einen größeren Giftunfall verursacht hatte.

Diesmal befanden sich keine Schadstoffe im Zug, wie Norfolk Southern in einer Erklärung mitteilte. "Unsere Teams sind auf dem Weg zum Unfallort, um mit den Aufräumarbeiten zu beginnen", teilte das Unternehmen mit. Bei dem Vorfall gab es weder Tote noch Verletzte, hieß es weiter. NBC Chicago berichtet:

"Ein Sprecher von Norfolk Southern sagte gegenüber WDTN, der NBC-Tochtergesellschaft in Dayton, dass etwa 20 Waggons eines Zuges aus 212 Waggons entgleisten, als sie südlich durch die Stadt Springfield fuhren. Nach Angaben des Unternehmens wurde bei der Entgleisung niemand verletzt und es waren keine gefährlichen Stoffe im Spiel. Die Katastrophenschutzbehörde von Clark County bittet die Anwohner im Umkreis von 1.000 Fuß um die Entgleisung, 'aus Vorsicht' Schutz zu suchen, schreibt aber keine Evakuierung vor."

Berichten zufolge fiel in Teilen Springfields der Strom aus, da die Stromleitungen durch den Unfall beschädigt wurden.

Dies ist mindestens der fünfte Vorfall mit entgleisenden Güterzügen in den USA innerhalb eines Monats. Der größte war die Entgleisung eines Zuges mit gefährlichen Chemikalien in Ohio am 3. Februar. Es folgte die Entgleisung von Güterwagen mit Chemikalien in Michigan. Am 21. Februar entgleiste ein mit Kohle beladener Zug in Nebraska. Und am 1. März entgleiste ein mit Propan beladener Zug in Florida. Wie die Zeitung Washington Post unter Berufung auf Daten der Federal Railroad Administration zuvor berichtete, ereignen sich jedes Jahr in den USA rund 1.000 Entgleisungen.

Unterdessen dauern die Aufräumarbeiten in East Palestine, Ohio, an, wo am 3. Februar 38 Waggons, darunter elf mit Vinylchlorid und anderen gefährlichen Stoffen, entgleisten und einen Großbrand sowie einen Chemikalienaustritt verursachten.

Bisher wurden über 700 Tonnen kontaminierte Erde und mehr als 7,5 Millionen Liter Flüssigkeit von der Unfallstelle gesammelt, teilte die Umweltschutzbehörde des Bundesstaates Ohio mit und fügte hinzu, dass noch viel Arbeit zu leisten sei.

Die staatlichen und bundesstaatlichen Behörden betonten, dass Luft und Wasser für die Bewohner von East Palestine sicher seien. Einige Anwohner berichteten jedoch, dass sie sich nach der Katastrophe unwohl fühlten.

Das Ohio Department of Natural Resources gab an, dass im Umkreis von mehreren Kilometern um die Entgleisung mindestens 45.000 Tiere verendet seien.

