Trump liegt im Republikaner-Rennen für 2024 hinter populärem Florida-Gouverneur

Wen die Republikaner als Spitzenkandidaten ins Rennen um das Amt des US-Präsidenten schicken, ist noch offen. Floridas Gouverneur DeSantis führt zwar im direkten Duell gegen den Ex-Präsidenten, dennoch könnte laut Umfrage die gespaltene Opposition Trump zum Sieg verhelfen.

Quelle: AFP © Saul Loeb

Donald Trump würde es schwer haben, den Gouverneur des US-Bundesstaats Florida, Ron DeSantis, im Präsidentschaftswahlkampf der Republikanischen Partei 2024 zu schlagen, aber andere Kandidaten könnten dem ehemaligen US-Präsidenten genug Stimmen verschaffen, um in einem dicht gedrängten Bewerberfeld eine Mehrzahl von Delegierten zu gewinnen. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage von Yahoo/YouGov hervor. Die Umfrage ergab, dass DeSantis bei einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit 45 zu 41 Prozent vor Trump liegt, ähnlich wie im vergangenen Monat, als er mit 45 zu 42 Prozent in Führung lag. Wenn jedoch die ehemalige Gouverneurin des US-Bundesstaats South Carolina, Nikki Haley, als Kandidatin aufgestellt wird, würde sie von elf Prozent der Wähler bevorzugt werden, wodurch die Anti-Trump-Stimmen im Wesentlichen aufgeteilt werden und der ehemalige US-Präsident einen Vorsprung von 38 zu 35 Prozent gegenüber DeSantis erhalten würde. In einem auf neun wahrscheinliche Kandidaten erweiterten Bewerberfeld führt Trump mit 37 zu 36 gegen den Gouverneur von Florida. Meinung Trump, DeSantis und die Transgender-Frage Verschiedene Umfragen haben gezeigt, dass Trump seit den Zwischenwahlen zum Kongress im November 2022, bei denen die von ihm unterstützten Kandidaten schlechter als erwartet abgeschnitten hatten, einen Großteil seiner Unterstützung unter den republikanischen Wählern verloren hat. Im Gegensatz dazu gewann DeSantis die Wiederwahl zum Gouverneur des Bundesstaates mit dem größten Vorsprung seit 40 Jahren. Zugleich leitete er eine Wahlkampagne, bei der Kandidaten aus Florida der republikanischen Partei halfen, die Kontrolle über das US-Repräsentantenhaus zurückzugewinnen. Eine Umfrage der US-Zeitung USA Today aus der letzten Dezember-Ausgabe hatte sogar ergeben, dass sich die republikanischen Wähler mit einer Mehrheit von fast zwei zu eins einen anderen Kandidaten als Trump für die Präsidentschaftskandidatur der Partei im Jahr 2024 wünschen. Doch selbst wenn Trump die unerschütterliche Unterstützung von mindestens drei von zehn republikanischen Wählern behält, könnte er eine Vielzahl von Stimmen auf sich vereinen, während seine Konkurrenten miteinander um die restlichen 70 Prozent rivalisieren. Laut einer anderen Umfrage von Yahoo/YouGov liegt der aktuelle US-Präsident Joe Biden in einem direkten Zweikampf mit 46 zu 40 Prozent vor Trump. Der Vorsprung des aktuellen Amtsinhabers gegenüber DeSantis beträgt 44 zu 42. Mehr zum Thema - "Wir retten Amerika" – Donald Trump startet mit "fantastischen Zahlen" in den Vorwahlkampf

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.