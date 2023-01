Nordamerika als Lithium-Superproduzent: USA wollen Mexiko für ehrgeiziges Projekt gewinnen

Lithium ist ein entscheidendes Element für die Akkuproduktion und daher auch in der Elektroauto-Branche sehr begehrt. Obwohl sich die reichsten Vorkommen des Alkalimetalls in Südamerika befinden, besitzt auch Mexiko signifikante Reserven. Die USA sehen dort eine Chance.

Quelle: Legion-media.ru © Agsaz

Die USA, Kanada und Mexiko haben ein zwischenstaatliches Projekt begonnen, um die Lithium-Reserven in Nordamerika genau zu berechnen. In einem Interview für die mexikanische Zeitung Milenio teilte Brian Nichols, Vize-Sekretär des US-Außenministeriums für Angelegenheiten der westlichen Hemisphäre, mit, dass die drei Länder daran zusammenarbeiteten, um jene Mineralien in Nordamerika zu fördern, die für die Produktion der nächsten Akkugeneration entscheidend seien. Dies sei eine große Chance für Mexiko, damit es Teil einer regionalen Struktur im Hightech-Bereich werde. Der umkämpfte Batterie-Rohstoff: China investiert in afrikanische Lithium-Industrie Ohne Einzelheiten des Projekts preiszugeben, erklärte der US-Diplomat, dass die USA bereit seien, dem Nachbarland die Möglichkeit zu geben, sich die Erfahrungen einer privaten US-Initiative zunutze zu machen und mit einer Spezialtechnologie dessen Lithium-Produktion zu verbilligen. Momentan sei der Preis für Lithium aus Mexiko "ein bisschen hoch". Nichols betonte extra, dass die Zusammenarbeit mit Respekt vor dem souveränen gesetzlichen Rahmen Mexikos erfolgen werde. Zwar habe der mexikanische Staat das ausschließliche Recht auf die Lithium-Produktion. Das Land werde aber auch den privaten Sektor brauchen, um sein Produkt zu vermarkten. Eine Verbilligung der Produktion werde das Land nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb der westlichen Hemisphäre wettbewerbsfähiger machen. Zugang zu Bodenschätzen verloren: Die Ukraine muss möglicherweise Schlüsselindustrien schließen Das Blatt berichtete unter Schätzungen der US-Regierung, dass sich die USA, Mexiko und Kanada in eine "globale Supermacht" im Bereich Lithium-Produktion verwandeln könnten. Mit ungefähr 13,7 Millionen Tonnen in diversen Vorkommen wären die drei nordamerikanischen Länder zusammen der zweitgrößte Lithium-Produzent der Welt nach Südamerika und würden in diesem Ranking vor Asien rangieren. Allein die mexikanischen Lithium-Reserven würden auf 600 Milliarden US-Dollar geschätzt. In diesem Zusammenhang erinnerte Milenio daran, dass mehrere Autohersteller wie Tesla, General Motors und Volkswagen ihre Pläne angekündigt hatten, in Mexiko ihre elektrisch betriebenen Fahrzeuge in Mexiko zu bauen. Mehr zum Thema – Lithium, das Gold der Energiewende – Vier lateinamerikanische Staaten haben größte Vorräte

