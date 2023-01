Stürme, Überschwemmungen und Tote – Unwetter in Kalifornien macht an einigen Orten kurze Pause

Das vom Sturm verwüstete Kalifornien bemühte sich am Mittwoch um Aufräumarbeiten und die Beseitigung weit verbreiteter Schäden, als der peitschende Regen in vielen Gebieten nachließ, während Gewitter einen neuen atmosphärischen Fluss in die nördliche Hälfte des Staates führten.

Ein neuer Sturm, der am Mittwoch über den Bundesstaat hereinbrach, wird voraussichtlich auf den Norden beschränkt bleiben und dem Süden eine Pause gönnen, bis am Wochenende weiteres feuchtes Wetter eintrifft. Auch andere Teile der USA haben Unwetter zu erwarten:

⚡️ The severe threat will start to increase later on tonight into Thursday across parts of the South.⚡️ The severe weather doesn't seem to be as widespread or intense as last week’s. ⚡️ Tornadoes, strong winds, and hail are all possible. FORECAST -> https://t.co/2HSGc8cgbwpic.twitter.com/s5UNuFNtpm — WeatherNation (@WeatherNation) January 11, 2023

Der Sturm in Kalifornien, der am Montag begann, war einer in einer Serie, die schon im Dezember einsetzte. Die Behebung der Schäden könnte mehr als eine Milliarde US-Dollar kosten, erklärte Adam Smith, ein Katastrophenexperte der National Oceanic and Atmospheric Administration.

Mindestens 18 Menschen sind in den Stürmen, die den Bundesstaat heimsuchten, ums Leben gekommen. Dass die Zahl noch steigen könnte, hatte der Gouverneur Gavin Newsom am Dienstag gesagt, als die Zahl noch bei 17 lag. In der Tat wurde am Mittwoch eine Person tot in einem Auto aufgefunden, das in einer Tiefe von mehr als drei Metern unter Wasser stand.

Sonoma County sheriff’s officials on Wednesday announced a person had been found dead in a car submerged in 8 to 10 feet of water, bringing the total number of confirmed storm-related fatalities to 18.https://t.co/JFXwlFCWxN — Los Angeles Times (@latimes) January 11, 2023

Ein Pick-up-Fahrer und ein Motorradfahrer waren am frühen Dienstag im San Joaquin Valley ums Leben gekommen, als ein vom Blitz getroffener Baum auf sie stürzte, so die Behörden. Mehr als die Hälfte der 58 Bezirke Kaliforniens wurden zum Katastrophengebiet erklärt.

Die Einsatzkräfte arbeiteten daran, wichtige Autobahnen wieder zu öffnen, die durch Felsstürze gesperrt, von Überschwemmungen überflutet oder mit Schlamm bedeckt waren, während mehr als 10.000 Menschen, die aus den Küstenorten an der Zentralküste vertrieben worden waren, nach Hause zurückkehren durften. Dazu gehörte auch Montecito, eine wohlhabende Gemeinde im Santa Barbara County, in der Prinz Harry und andere Berühmtheiten leben und in der vor fünf Jahren bei einer Schlammlawine 23 Menschen starben und mehr als 100 Häuser zerstört wurden.

Tausende von Menschen, die in der Nähe von Bächen und Flüssen leben, mussten evakuiert werden. Im San Joaquin Valley überschwemmten die reißenden Fluten des Bear Creek Teile der Stadt Merced und des benachbarten Planada, einer kleinen landwirtschaftlichen Gemeinde an einer Straße, die zum Yosemite-Nationalpark führt.

Alle 4.000 Einwohner von Planada wurden am Dienstagmorgen aufgefordert, die Stadt zu verlassen. Die Nachbarschaften standen unter Wasser, und die Autos waren bis zu den Dächern überflutet. Die Bewohner, die zur Evakuierung aufgefordert wurden, trugen alles, was sie retten konnten, als sie den Ort im Regen verließen.

Andere Evakuierungen wurden aufgrund von Deichbrüchen in Teilen von Monterey County angeordnet. Laut dem Wetterdienst haben Teile Zentralkaliforniens in den letzten 16 Tagen mehr als die Hälfte der normalen Jahresniederschlagsmenge erhalten:

Large portions of Central California received over half their annual normal precipitation in the past 16 days with the sequence of atmospheric rivers since December 26th.This map compares Stage IV precipitation analysis with PRISM 1991-2020 climate normals. pic.twitter.com/2OqFKK6EV4 — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 11, 2023

Trotz des Regens herrschte in den meisten Teilen des Bundesstaates nach Angaben des U.S. Drought Monitor weiterhin extreme oder schwere Trockenheit. "Die Stürme können lokal helfen, werden aber die langfristigen Herausforderungen der Dürre nicht lösen", sagte Rick Spinrad, Administrator der National Oceanic and Atmospheric Administration. Kalifornien hat eine verheerende, mehrjährige Dürre hinter sich, die die Wasser-Reservoirs geleert hat. Dies zwang die Behörden dazu, die Bewohner zum Wassersparen aufzufordern und die Versorgung von lebenswichtigem Ackerland einzuschränken.

Zu den Schäden des Sturms gehörten überschwemmte Straßen und Geschäfte an der Küste, die von der bis zu sechs Meter hohen Brandung in Santa Cruz County überflutet wurden. In vielen Gebieten kam es zu noch nie dagewesenen Regenmengen in Verbindung mit heftigen Winden und sogar Hagel und Blitzen, die Bäume umstürzten und Stromleitungen beschädigten. Nach Angaben der Website Poweroutage.us waren am späten Dienstagabend mehr als 75.000 Haushalte und Unternehmen im ganzen Bundesstaat ohne Strom.

Schlammlawinen beschädigten einige Häuser in den teuren Bergregionen von Los Angeles, während weiter oben an der Küste ein Erdfall 15 Häuser in der ländlichen Gemeinde Orcutt in Santa Barbara County beschädigte. Schauspieler Kevin Costner konnte am Dienstag wegen des Wetters nicht an der Verleihung des Golden Globe in Los Angeles teilnehmen. Die Moderatorin Regina Hall sagte, er sei wegen Überschwemmungen in Santa Barbara untergetaucht.

In San Francisco stürzte am Dienstag ein Baum auf einen Pendlerbus, ohne dass es zu Verletzungen kam, und ein Blitz schlug in das ikonische Gebäude der Transamerica Pyramid ein, ohne es zu beschädigen. Starke Winde rissen einen Teil des Daches eines großen Wohnhauses weg. Einige Menschen saßen in kleinen Gemeinden fest, die von Wasser und Schlamm überschwemmt waren.

This is my nephew Chris who goes to ⁦@CalPoly⁩. He says people are being evacuated in San Luis Obispo near Atascadero Street @cbsla#SLO#floodingpic.twitter.com/ZbVuGz2qTj — michele gile (@michelegiletv) January 9, 2023

"Wir sitzen alle hier draußen fest", sagte Brian Briggs und beschrieb der Nachrichtenagentur ap eine beängstigende Nacht, in der die Flut Schlammlawinen im abgelegenen Matilija Canyon auslöste, die ein Haus unter sich begruben und die einzige Straße ins nahe gelegene Ojai abschnitten. Der Canyon-Bach begann, Höfe zu überschwemmen, und die umliegenden Hügel, die beim Thomas-Brand 2017 von der Vegetation befreit worden waren, stürzten in der Dunkelheit ein.

Schlammlawinen rissen Schuppen, Gartenlauben und Nebengebäude in den Bach, sagte Briggs. Nachdem er Nachbarn geholfen hatte, sich auf höheres Gelände zu retten, kehrte er nach Hause zurück und fand seinen Zaun in hüfthohem Schlamm zerstört.

Ein Hubschrauber setzte am Dienstag zehn Hilfssheriffs ab, um den Bewohnern von Dutzenden von Häusern im Canyon zu helfen. Das nasse und stürmische Wetter brachte die große Zahl der Obdachlosen in Kalifornien in eine prekäre Lage. Mindestens zwei Obdachlose in Sacramento County starben und mehr als ein Dutzend Menschen wurden aus einem Obdachlosenlager am Ventura River gerettet.

Noch mindestens eine weitere Woche werde das wilde Wetter in dem eher für Sonne bekannten Bundesstaat anhalten, wie Gouverneur Gavin Newsom am Dienstag sagte.

