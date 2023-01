"Erneuerung der Demokratie": Hillary Clinton bekommt neuen Job an Universität

Die ehemalige Außenministerin und gescheiterte Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton ist als Professorin an die Columbia University in New York berufen worden, wo sie nach ihrer langen Karriere Studenten in öffentlichen Angelegenheiten und globaler Politik unterrichten wird.

Der Präsident der Universität, Lee C. Bollinger, gab die Entscheidung am Donnerstag bekannt und erklärte, die ehemalige Politikerin werde ab Februar als "Professorin für Praxis" an der Columbia School of International and Public Affairs tätig sein.

Ihre Arbeit werde "eine Reihe von wichtigen Initiativen umfassen, insbesondere solche, die sich mit globaler Politik und der Unterstützung weiblicher Führungskräfte befassen", fügte Bollinger hinzu. Außerdem werde sie als "Presidential Fellow" bei den Columbia World Projects tätig sein und sich dabei auf die "Erneuerung der Demokratie und die Förderung der Bemühungen um ein effektives Engagement von Frauen und Jugendlichen" konzentrieren.

Clinton selbst kommentierte die Ernennungen später in einem Social-Media-Posting, in dem sie die Universität dafür lobte, dass sie dabei helfe, "einige der drängendsten Herausforderungen der Welt anzugehen". Zudem pries sie ihr "Engagement bei der Ausbildung der nächsten Generation von politischen Führungskräften".

Die Demokraten-Politikerin freue sich sehr, dieser Gemeinschaft beizutreten.

Clinton war von 2009 bis 2013 unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama Außenministerin. Zuvor vertrat sie New York als US-Senatorin und war in den 1990er Jahren als Gattin von Präsident Bill Clinton First Lady. Als langjährige Demokratin vertrat sie während ihrer Amtszeit eine Reihe aggressiver außenpolitischer Positionen. Unter anderem setzte sie sich nachdrücklich für den Sturz des libyschen Staatschefs Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ein, dessen Ermordung durch die von den USA unterstützten Rebellen dazu beitrug, das Land in Chaos und Gewalt zu stürzen, die bis heute andauern.

Nach ihrer Niederlage gegen Donald Trump im Präsidentschaftswahlkampf 2016 gehörte Clinton zu den lautstärksten Befürwortern der diskreditierten "Russiagate"-Verschwörungstheorie, die behauptete, Moskau habe mit Trump konspiriert, um die Wahl mithilfe von "Fake News" und Social-Media-Trollen zu manipulieren. Sie bleibt eine scharfe Kritikerin des ehemaligen Präsidenten und behauptet weiterhin, das Rennen sei ihr gestohlen worden.

Mehr zum Thema – Clinton kritisiert Russland-Politik Macrons – das sollte uns beruhigen