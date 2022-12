Pentagon hat keine Belege für außerirdisches Leben

Ein Pentagon-Büro für die Nachverfolgung von Ufo-Sichtungen hat "mehrere Hundert" Mitteilungen über unidentifizierte Flugobjekte gemeldet. Beweise für außerirdisches Leben gebe es bisher aber nicht, hieß es.

Quelle: Sputnik © ALEXEI DANITSCHEW

Das im Juli eingerichtete All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) des US-Verteidigungsministeriums hat am Freitag (Ortszeit) gegenüber Reportern bekannt gegeben, dass es bisher keine Beweise für außerirdisches Leben erhalten habe. Ronald Moultrie, der Staatssekretär im Pentagon, erklärte: "Wir haben nichts gesehen, was uns glauben lassen würde, dass eines der Objekte, die wir gesichtet haben, außerirdischen Ursprungs ist." Auch habe er nichts gesehen, das darauf hindeuten würde, dass Aliens die Erde besucht hätten oder dass es einen Ufo-Absturz gegeben habe. Im Juni 2021 hatte das Büro der US-Geheimdienstkoordinatorin berichtet, dass es zwischen 2004 und 2021 144 Ufo-Sichtungen gegeben habe, von denen 80 von mehreren Sensoren erfasst worden seien. Seitdem haben "wir viele weitere Meldungen" erhalten, teilte AARO-Direktor Sean Kirkpatrick mit. Sein Büro wurde nicht nur geschaffen, um der Frage nachzugehen, ob es Aliens gibt, sondern auch wegen möglicher Sicherheitsrisiken, die die zahlreichen Ufo-Sichtungen durch Militäranlagen und Kampfflugzeuge darstellen. UFO-Sichtung? – Ungewöhnlicher Feuerball über Großbritannien sorgt für Spekulationen Die Frage, ob einer der bisher untersuchten Fälle auf eine Bedrohung der nationalen Sicherheit hindeutet, bejahte Kirkpatrick. Moultrie fügte hinzu, dass jedes nicht identifizierte Objekt beispielsweise in der Nähe einer Militärbasis oder eines Übungsgeländes als feindlich eingestuft werde, bis es erkannt worden sei. Es gibt viel hochmoderne Technologie wie Tarnkappen-Bombern, Kampfjets, Drohnen und Hyperschallwaffen, die leicht mit Ufos verwechseln werden könnte. Kirkpatrick gab an, sein Büro bemühe sich, in Absprache mit dem Pentagon und US-Geheimdiensten die Signaturen solcher womöglich auch US-amerikanischen Flugzeuge oder Drohnen zu bekommen, um sie frühzeitig identifizieren zu können. Mehr zum Thema - Nach heimlichen Schnappschüssen von Area 51: Razzia bei Verschwörungsplattform-Betreiber

