"Vox Populi, Vox Dei": Elon Musk lässt Trumps Twitter-Account entsperren

Donald Trumps Twitter-Account ist wieder freigeschaltet. Zuvor hatte Twitter-Besitzer Elon Musk über eine Rückkehr Trumps abstimmen lassen. Doch ob der frühere US-Präsident auch wirklich zurückkommt, ist noch offen. Nutzer warten auf ein Lebenszeichen.

Quelle: www.globallookpress.com © www.imago-images.de

Der neue Twitter-Besitzer Elon Musk hat den seit Anfang 2021 gesperrten Account von Ex-Präsident Donald Trump wiederherstellen lassen. Das Profil des im westlichen Mainstream regelmäßig als Extremist verunglimpften Republikaners war am Samstagabend (Ortszeit) wieder auf der Plattform verfügbar. Wenige Minuten zuvor hatte Musk die Freischaltung nach einer Umfrage unter Nutzern des Kurznachrichtendienstes angekündigt. Knapp über 50 Prozent hatten für die Wiederherstellung von Trumps Konto gestimmt. Musk schrieb daraufhin: "Das Volk hat gesprochen. Trump wird wieder eingesetzt. Vox Populi, Vox Dei." The people have spoken. Trump will be reinstated.Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022 Der Politiker selbst hatte kurz vor Ablauf der Umfragefrist bekräftigt, er wolle bei seiner hauseigenen Twitter-Kopie Truth Social bleiben. Dort hat er etwa 4,6 Millionen Abonnenten. Auf Twitter hatte der frühere Präsident einst über 80 Millionen Follower. Diese Zahl wurde auf null zurückgesetzt. Wenige Stunden nach Entsperrung des Kontos lag die Zahl schon wieder bei neun Millionen. Trump hatte gerade erst bekannt gegeben, ins Rennen um die Kandidatur der Republikaner bei der Präsidentenwahl 2024 zu gehen. Eine Plattform mit der Reichweite von Twitter könnte ihm daher gelegen kommen. Dennoch ist unklar, ob der Ex-Präsident zu der Plattform zurückkehrt. Trump selbst hatte wiederholt gesagt, er wolle gar nicht zu Twitter zurück. Ihm gefalle es bei seiner hauseigenen Twitter-Kopie Truth Social viel besser. Auch am Samstag empfahl er seinen Anhängern dort zwar, an der Umfrage teilzunehmen, schrieb aber dazu: "Wir gehen nirgendwo hin. Truth Social ist besonders!" Analyse "Wollt ihr den totalen Tweet?" – heute-show greift zum Nazi-Vergleich Trump ist seit Januar 2021 von Twitter verbannt. Er hatte am 6. Januar Sympathie für seine Anhänger bekundet, die das Kapitol angeblich erstürmt hatten. Dort sollte der Sieg seines Konkurrenten Joe Biden in der umstrittenen Präsidentschaftswahl im November 2020 offiziell besiegelt werden. Der damalige Präsident hatte bei seinen Anhängern die Hoffnung genährt, dass Vizepräsident Mike Pence an jenem Tag die Bestätigung des Wahlergebnisses verweigern könnte. Noch während des angeblichen "Sturms auf das Kapitol" twitterte Trump, dass Pence nicht den Mut gehabt habe, das Richtige zu tun. Twitter wertete Trumps Verhalten als Aufruf zur Gewalt und sperrte seinen Account dauerhaft. pic.twitter.com/LMWqTsgujh — naiive (@naiivememe) November 20, 2022 THE ORANGE MAN IS BACK! 🍊🍊🍊TRUMP BACK BABY pic.twitter.com/phoetQs1bv — matt 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🍻 (@thfcmxtt) November 20, 2022 Die anstößigen Tweets vom 6. Januar fehlen in dem freigeschalteten Profil. Trumps zahlreiche Behauptungen, dass ihm die Präsidentenwahl gestohlen worden sei, sind weiterhin mit Warnhinweisen versehen. Trumps letzter Tweet datiert vom 8. Januar 2021. Darunter finden sich zahlreiche aktuelle Kommentare von Nutzern, die die Freischaltung feiern und auf eine neue Nachricht des früheren Präsidenten warten. Mehr zum Thema - "Nazi-Sprache": ARD-Tagesschau nennt Twitter-Nutzer "Ratten" und erntet Kopfschütteln

