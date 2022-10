Nach Attacke auf Pelosis Ehemann: Biden macht Republikaner verantwortlich

Nach einem Einbruch in das Haus von Repräsentantenhaus-Sprecherin Pelosi, bei dem ihr Mann verletzt wurde, äußert sich nun Präsident Biden zu dem Vorfall. Er sieht die Verantwortung für eine politische Verrohung in den USA bei den Republikanern.

Quelle: www.globallookpress.com © Ron Sachs

Nach einem Einbruch musste der Ehemann von Nancy Pelosi, Paul Pelosi, operiert werden. Er war von einem Einbrecher mit einem Hammer attackiert worden und erlitt eine Schädelfraktur. Der Angriff galt jedoch Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses. Der Einbrecher, der in Polizeigewahrsam sitzt, verlangte explizit, Nancy Pelosi zu sehen. Diese war zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zu Hause. Wie US-amerikanische Medien berichten, habe der Angreifer in sozialen Netzwerken rechte Ansichten geäußert. Putin: Die in Washington sind "wahnsinnig" – Sie legen sich mit uns und zeitgleich auch mit China an Inzwischen hat sich US-Präsident Joe Biden in der Angelegenheit zu Wort gemeldet. Er sprach von einer Verrohung des politischen Klimas in den USA und machte die Republikaner verantwortlich. Der Überfall sei "abscheulich", sagte Biden auf einer Wahlkampfveranstaltung. Er zog eine Verbindung zu Donald Trump. Auch die Angreifer auf das Kapitol im Jahr 2021 hätten "Wo ist Nancy?" gerufen, sagte Biden. Mehr zum Thema – "Wir werden ihre politische Karriere beenden" – Donald Trump über Nancy Pelosi

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.