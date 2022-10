US-Militär testet Komponenten für Hyperschallwaffen

Den Streitkräften Russlands und Chinas stehen die modernsten Hyperschalltechnologien zur Verfügung. Nun wollen die USA ihr eigenes Militär mit Hyperschallwaffen ausrüsten. Entsprechende Komponenten befinden sich in der Experimentierphase.

Quelle: www.globallookpress.com © NASA

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben Komponenten für Hyperschallwaffen erfolgreich getestet. Wie der TV-Sender CNN unter Berufung auf die US-Marine berichtet, habe der Test an der Wallops Flight Test Facility im US-Bundesstaat Virginia stattgefunden. Es habe insgesamt elf Experimente gegeben, darunter Forschungen an Komponenten für Hyperschallwaffen, temperaturbeständigen Stoffen und Elektronikgeräten. Vizeadmiral Johnny Wolfe beobachtete die Tests. Ihm zufolge sei alles ausgezeichnet verlaufen. "Eigentlich sind wir gerade damit fertig, Erkenntnisse von unseren wichtigsten Beobachtungsinstrumenten durchzugehen. Demnach wurden im Laufe des Tests Daten gesammelt, die zur Entwicklung von Hyperschallwaffen einer größeren Reichweite für Marine und Heer beitragen sollen. "Alle Aufgaben erfüllt" – Putin überwacht Atomwaffenübungen Nach CNN-Angaben war das der zweite Test im Rahmen des Programms zur Entwicklung von Hyperschalltechnologien für die US-Streitkräfte. Der erste war im Oktober 2021 durchgeführt worden, ein weiterer mit 13 Experimenten ist für diesen Donnerstag geplant. Gabe Camarillo, stellvertretender Leiter des Heeresamtes der Vereinigten Staaten, hatte im September bestätigt, dass die US-Streitkräfte bis Ende des Jahres 2023 mit Hyperschallwaffen ausgerüstet werden. William LaPlante, Staatssekretär im US-Verteidigungsministerium und Leiter des militärischen Beschaffungswesens, erklärte, die USA könnten in den kommenden Jahren mit der Massenherstellung von Hyperschallwaffen beginnen. Das Pentagon setzt den Schwerpunkt auf die Entwicklung von Hyperschalltechnologien, nachdem China im vergangenen Jahr Hyperschallwaffen erfolgreich getestet und Russland Hyperschallraketen im Konflikt in der Ukraine eingesetzt hatte. Mehr zum Thema - Angst vor Hyperschallraketen: STRATCOM-Chef fordert Modernisierung der US-Raketenabwehr

