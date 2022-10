Coronavirus: US-Wissenschaftler erschaffen neue tödliche Variante

In einem in der vergangenen Woche veröffentlichten Forschungsbericht erklärten Wissenschaftler der Universität Boston, dass sie eine neue Variante des Coronavirus mit einer Sterblichkeitsrate von 80 Prozent geschaffen haben. Dafür haben sie laut eigenen Angaben die hochübertragbare Omikron-Variante des Coronavirus mit dem ursprünglichen Wuhan-Stamm kombiniert.

In dem Forschungsbericht führen die Wissenschaftler weiter aus, dass sie das Spike-Protein der Omikron-Variante isoliert und mit dem "Rückgrat" des ursprünglichen Stammes kombiniert haben, der Anfang 2020 im Umlauf war. Auf diese Weise sei ein Virus entstanden, das sich der durch Impfstoffe ausgelösten Immunität "robust entzieht" und Labormäusen schwere Krankheiten" zufügt, von denen 80 Prozent während der Tests gestorben seien, heißt es in dem Papier.

Das Forschungsteam räumte zwar ein, dass ihr mutierter Stamm bei Menschen wahrscheinlich weniger tödlich wäre als bei Mäusen, verwies aber darauf, dass er im Vergleich zur Omikron-Variante fünfmal so viele Viruspartikel in menschlichen Lungenzellen produziere. Der Forschungsbericht muss allerdings noch in einem Peer Review Verfahren noch von Fachkollegen geprüft werden.

Die Forschung der Wissenschaftler aus Boston stieß zum Teil auf Kritik. "Das ist ein Spiel mit dem Feuer", sagte der ehemalige Leiter des israelischen Instituts für biologische Forschung, Shmuel Shapira, über die Experimente. Allerdings sind die Wissenschaftler aus Boston die die einzigen, die nach der Corona-Krise zu potenziell gefährlichen Forschungsarbeiten zurückkehren.

In einem kritischen Artikel der britischen Daily Mail, wird Dr. Richard Ebright, Chemiker an der Rutgers University in New Brunswick, New Jersey, mit den Worten zitiert:

"Diese Forschung ist ein klares Beispiel für Gain-of-Function-Forschung".

Am 17. Oktober reagierte die Boston-Universität auf die sich dynamisierende weltweite Berichterstattung, die auch von anderen Sendern, darunter Fox News, aufgegriffen wurde, mit einer erläuternden Mitteilung. Auf der universitätszugehörigen Webseite The Brink werden die Meldungen und Artikel als "falsch und ungenau" bezeichnet. "Sie haben die Nachricht sensationalisiert, sie stellen die Studie und ihre Ziele in ihrer Gesamtheit falsch dar", so Ronald B. Corley, Direktor des NEIDL und Lehrstuhlinhaber für Mikrobiologie an der Boston-Universität.

Die Wissenschaftler wollten demnach lediglich herausfinden, "ob das Virus wirklich weniger ansteckend war", so der bezugnehmende Artikel, "einfach weil es nicht die gleichen Zellen wie der ursprüngliche Stamm infiziert hat". Zu der vielfach zitierten Berichterstattung der britischen Daily Mail, äußerte sich Corley dahingehend, dass die Zeitung "eine Reihe weiterer irreführender Behauptungen" aufstellen würde, darunter auch der zitierte Vorwurf an die Universität, dass es sich bei der Studie um eine eindeutige "Gain-of-Function-Forschung" handele und dadurch den Forschern unterstellt würde "ein tödlicheres Virus" herstellen zu wollen.

In der Tat, so die Erklärung der Boston-Universität, "spiegelt und untermauert diese Untersuchung die Ergebnisse anderer, ähnlicher Untersuchungen, die von anderen Organisationen, einschließlich der FDA, durchgeführt wurden".

