Bericht: US-Militärstützpunktschulen indoktrinieren Kinder in woker Ideologie

Die Debatte darüber, was in den amerikanischen Klassenzimmern gelehrt wird, schwappt auf die US-Militärstützpunkte über. Denn ein konservativer US-amerikanischer Thinktank behauptet nun, das amerikanische Militär vermittele den Kindern in seinen Militärschulen statt sinnvoller Lehrinhalte zu hinterfragende LGBT-Ideologien.

Quelle: www.globallookpress.com © Monkey Business 2 via www.imago-images.de

Eine Analyse des Claremont Institute, eine konservative US-Denkfabrik, hat unter konservativen US-Amerikanern Bedenken darüber ausgelöst, was an vom US-Steuerzahler finanzierten Schulen auf US-Militärstützpunkten gelehrt wird. Denn in dieser wird behauptet, dass der Unterricht die Kinder von US-Militärangehörigen linken Aktivismus, Gender-Ideologie sowie kritische Rassentheorie lehrt. "Sie haben ein gefangenes Schulkindpublikum auf Militärbasen", kritisierte Ryan Williams, Präsident des Claremont Institute im Gespräch mit dem Sender Fox Illinois. In diesem Zusammenhang verwies er auf Videomaterial der eigenen Bildungseinrichtungen, das seiner Organisation von Informanten zur Verfügung gestellt wurde. Auf diesem ist nach Angaben des Thinktanks unter anderem zu sehen, wie über die Geschlechtsidentität von Kindern im Alter von vier Jahren diskutiert wird. Meinung Wenn Kinder in Dragqueen-Shows einbezogen werden, dann ist das nicht "Pride", sondern pervers Die Ergebnisse der Recherche fasste des Claremont Institute in einem Bericht mit dem Titel "Grooming Future Revolutionaries" zusammen. "Eltern haben lange Zeit angenommen, dass die Kultivierung einer stabilen sexuellen Identität ein Schlüssel zur individuellen Entwicklung ist. Unsere Militärschulen glauben, dass die Störung einer stabilen Identität der Schlüssel zur Erziehung ist", heißt es in dem Bericht. Denn statt regulären Unterricht zu halten, legten die Lehrer der militäreigenen Schulen den Fokus laut Williams vielmehr darauf, "Kinder zu ermutigen, ihren Lehrern ihre bevorzugten Pronomen oder irgendwelche Geheimnisse über ihre sexuelle Orientierung mitzuteilen, die sie zu Hause vielleicht nicht preisgeben würden". Nach Ansicht des Thinktanks propagandierten Pädagogen an US-Militärstützpunkten eine radikale Gender-Ideologie, die angeblich darauf abziele, Kinder bereits im Kindergarten zu verunsichern. Eine Behauptung, die die Autoren der Analyse mit einem Video untermauern, das dem Claremont Institute von einem Whistleblower zur Verfügung gestellt wurde. Darauf ist eine Lehrerin für Geisteswissenschaften zu sehen, die Schülern in der siebten Klasse erklärt: "Kinder im Alter von vier Jahren beginnen bereits, ein stabiles Verständnis ihrer Geschlechtsidentität zu entwickeln. Die Grundschule ist also der perfekte Zeitpunkt, um den Schülern die Vielfalt der Geschlechtsausdrücke und der geschlechtsspezifischen Aktivitäten zu zeigen." USA: Transsexueller Junge nach Vergewaltigung in Schule schuldig gesprochen Einen solchen Unterricht lehnten die Eltern der Kinder oft aber ab, heißt es in dem Bericht weiter. Über die Unterrichtspläne und die Geschehnisse im Klassenzimmer würden die Eltern den Angaben zufolge deshalb auch im Dunklen gehalten. Dies sei, so die Autoren der Analyse, der neue Kern der pädagogischen Indoktrination in Amerika: "Was in der Schule passiert, bleibt in der Schule". Die "strategischen Initiativen" US-amerikanischer Schulbehörden zielen darauf ab, "gerechte Lernerfahrungen für alle Schüler" zu bieten. Um dies zu erreichen, schlägt die Regierung von US-Präsident Joe Biden vor, "Programme und Unterstützung zu implementieren, um Leistungsunterschiede zwischen rassischen, ethnischen, fähigkeitsbezogenen und anderen identifizierten Gruppen zu beseitigen" und stattdessen "Lernumgebungen zu schaffen, in denen sich die Schüler sicher und geborgen fühlen und von der gesamten Lerngemeinschaft unterstützt werden." Dies sei laut den Autoren des Berichts aber keine Bildung, sondern ideologische Erziehung: "Anstatt objektive Fakten über die Welt zu lernen oder zu lernen, wie man ein staatsbürgerlich gesinnter Amerikaner wird, werden die Schüler ermutigt, sich selbst und ihre Umgebung im Dienste revolutionärer Ideologien über Geschlecht und Rasse zu verändern." In diesem Zusammenhang kritisierte das Claremont Institute, dass keiner der Schwerpunktbereiche der Schulbehörden Mathematik, Ingenieurwesen oder irgendeine andere Form der akademischen Bildung hervorhebt. Vielmehr würden die Schüler von der US-Regierung im Sinne der Gender-Ideologie ermutigt, die Gesellschaft umzugestalten. "Wenn Schüler daran gewöhnt sind, ihr schulisches Umfeld umzugestalten, werden sie zu Aktivisten für die Umstrukturierung der allgemeinen Kultur, sobald sie die Schule verlassen", heißt es in dem Bericht. "Künftige Bürger, Söhne und Töchter von Militärangehörigen werden ihren Lehrern viel ähnlicher sein als ihren Eltern." Abschließend appelliert das Claremont Institute an die konservativen Mitglieder des US-Kongresses, seine Macht zu nutzen, der nunmehr an Schulen gelehrten Propaganda einen Riegel vorzuschieben, da diese nach Ansicht der Autoren die Kinder der Soldaten "verderben" könne. Mehr zum Thema - US-Militärstützpunkt Ramstein: Bibliothek lädt Kinder zu "Drag Queen Story Time" ein

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.