Lebenserwartung in den USA sinkt auf Tiefstwert in diesem Jahrhundert

Laut einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der US-Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ist die Lebenserwartung in den USA im Jahr 2021 weiter gesunken und hat sich gegenüber 2020 um knapp ein Jahr verringert.

Quelle: www.globallookpress.com © Paul Hennessy/Keystone Press Agency/ Global Look Press

Die Lebenserwartung in den USA war jahrzehntelang gestiegen, doch kam der Fortschritt einem Bericht zufolge zuletzt zum Stillstand. Im Jahr 2019 lag sie bei 78 Jahren und 10 Monaten. Ein Jahr später sank sie auf 77 Jahre. Letztes Jahr sank sie auf 76 Jahre und 1 Monat und war damit so niedrig wie zuletzt im Jahr 1996. Frauen in den Vereinigten Staaten hatten demnach eine durchschnittlich um etwa 10 Monate kürzere Lebensdauer, sie fiel von knapp unter 80 Jahren im Jahr 2020 auf etwas mehr als 79 Jahre im Jahr 2021. Die Lebenserwartung von Männern sank um ein ganzes Jahr, von etwa 74 auf 73 Jahre. Insgesamt habe sich die geschätzte US-amerikanische Lebenserwartung innerhalb von zwei Jahren um fast drei Jahre verkürzt. Der letzte vergleichbare Rückgang fand Anfang der 1940er Jahre statt, also während der verlustreichen Phase des Zweiten Weltkriegs. Meinung Arbeiten bis zum Umfallen: Wirtschaftslobby will Ausbeutung weiter verschärfen, um Profit zu sichern Die Lebenserwartung ist eine Schätzung der durchschnittlichen Anzahl von Jahren, die ein in einem bestimmten Jahr geborenes Kind angesichts der Sterblichkeitsrate zu diesem Zeitpunkt zu leben hat. "Damit ist sie der grundlegendste Indikator für die Gesundheit der Bevölkerung in diesem Land", so Robert Hummer, Forscher an der University of North Carolina, der sich mit Gesundheitsmustern der Bevölkerung beschäftigt. Für etwa die Hälfte des Rückgangs im Jahr 2021 machten CDC-Beamte COVID-19 verantwortlich, obwohl Impfungen weithin verfügbar waren, aber neue Coronavirus-Varianten eine Welle von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen verursachten. Andere Faktoren, die zum Rückgang der Lebensdauer in den USA beitragen, sind seit langem bestehende Probleme: Drogenüberdosierungen, Herzerkrankungen, Selbstmord und chronische Lebererkrankungen. Studie: Mehr als die Hälfte der US-Senioren lebt in Armut Einige Bevölkerungsgruppen sind stärker von dem Rückgang betroffen. So sank die Lebenserwartung der indianischen Bevölkerung und der Ureinwohner Alaskas seit Beginn der Pandemie um mehr als 6,5 Jahre und liegt jetzt bei nur noch 65 Jahren. Im gleichen Zeitraum sank die Lebenserwartung der asiatischen Amerikaner um etwa zwei Jahre und liegt nun bei 83,5 Jahren. Hispanoamerikaner hatten im Jahr 2020 mit vier Jahren einen enormen Rückgang der Lebenserwartung zu verzeichnen. Im Jahr 2021 sank die Lebenserwartung für sie jedoch weitaus weniger, um etwa zwei Monate auf 77 Jahre und 7 Monate. Experten zufolge gibt es viele mögliche Gründe für die Unterschiede, darunter der mangelnde Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung, niedrigere Impfraten und ein größerer Anteil der Bevölkerung in prekären Berufen, die sie zwangen, in der schlimmsten Phase der Pandemie weiter zu arbeiten. Der Bericht deutet auch darauf hin, dass frühere Erfolge bei der Bekämpfung von Selbstmord rückläufig waren. Zunächst waren Selbstmorde in den USA von Anfang der 2000er Jahre bis 2018 angestiegen. Im Jahr 2019 ging die Zahl jedoch etwas zurück, und im Jahr 2020, dem ersten Jahr der Pandemie, dann noch einmal stärker. Experten hatten sich gefragt, ob dies mit einem Phänomen zusammenhängen könnte, das in der Anfangsphase von Kriegen und nationalen Katastrophen zu beobachten ist, in denen sich Menschen zusammenschließen und gegenseitig unterstützen. Bis zu sechs Jahre: Ärmere laut Studie früher pflegebedürftig In dem neuen Bericht heißt es, dass auch Selbstmord zu dem Rückgang der Lebenserwartung im Jahr 2021 beigetragen hat, doch werden keine Einzelheiten genannt. Nach vorläufigen Zahlen aus einer öffentlichen CDC-Datenbank stieg die Zahl der Selbstmorde in den USA im vergangenen Jahr um etwa 2000 auf 48.000. Die Selbstmordrate stieg von 13,5 pro 100.000 US-Bürger auf 14,1 – und liegt damit wieder in etwa auf dem Niveau von 2018. Abseits der Pandemie wurde bereits früher eine Rückläufigkeit der Lebenserwartung in den USA festgestellt. Bereits seit dem Jahr 2010 fielen die Vereinigten Staaten hinter andere Industrienationen zurück, was vielfach auf die Opioid-Krise zurückgeführt wurde, laut einer Studie des Max-Planck-Instituts aus dem Jahr 2020 aber mindestens zu gleichen Teilen durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen bedingt ist. Im Juli hatte das Statistische Bundesamt Zahlen veröffentlicht, wonach die Lebenserwartung in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich gesunken ist. Die durchschnittliche Lebenserwartung betrug 2021 für neugeborene Mädchen nur noch 83,2 Jahre und für neugeborene Jungen 78,2 Jahre. Damit habe sich die Lebenserwartung von Neugeborenen im Vergleich zu 2019 stark verringert: bei Jungen um 0,6 Jahre, bei Mädchen um 0,4 Jahre. Mehr zum Thema – Thanks Austerity: Lebenserwartung in England stagniert zum ersten Mal in 100 Jahren und sinkt teils

