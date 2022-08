USA geben Mission zur militärischen Unterstützung der Ukraine eigenen Codenamen

Angesichts der anhaltenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine haben die USA beschlossen, der US-Militärmission zur Unterstützung der Ukraine einen Codenamen zu geben. Zuvor gaben die USA Codenamen für ihre Operationen in Afghanistan und im Irak.

Quelle: Legion-media.ru © PJF Military Collection

Neben drei Milliarden US-Dollar an Militärhilfe für die Ukraine werden die Vereinigten Staaten ihrer Militärmission zur Unterstützung Kiews einen offiziellen Namen geben. Hinzu kommt die Ernennung eines Generals, der die Mission befehligt, berichtet die Tageszeitung The Wall Street Journal unter Berufung auf US-Regierungsvertreter. Dies würde die US-amerikanische Mission zur militärischen Unterstützung der Ukraine, die bereits in die Zeit vor dem Einmarsch Russlands zurückdatiert, formalisieren und dem Pentagon ermöglichen, den Teilnehmern Auszeichnungen zu verleihen und Vergütungen zu zahlen. Die Zeitung erläuterte, warum dieser Schritt bürokratisch bedeutsam ist: "Er bringt in der Regel eine langfristige, zweckgebundene Finanzierung und die Möglichkeit, besondere Vergütungen, Bänder und Auszeichnungen an die beteiligten Militärangehörigen zu vergeben." Ein Zwei- oder Drei-Sterne-General werde ernannt, um die Mission zu befehligen, was die Zeitung als "eine Abkehr von den weitgehend Ad-hoc-Bemühungen zur jahrelangen Ausbildung und Unterstützung der ukrainischen Soldaten" bezeichnet. Südkorea und USA planen größtes Sommermanöver seit Jahren Im April hatte das Weiße Haus den pensionierten US-Armeegeneral Terry Wolff zum Koordinator für die militärische Unterstützung der Ukraine ernannt. Zuvor war Wolff für die Bewaffnung und Ausbildung von Kämpfern in Syrien zuständig. Seit Februar haben die Vereinigten Staaten bereits Waffen und Munition im Wert von fast elf Milliarden Dollar an die Ukraine geliefert. Auch den Operationen in Afghanistan und im Irak hatte Washington eigene Codenamen gegeben. Der Einmarsch in Afghanistan im Jahr 2001 fand unter dem Codenamen "Enduring Freedom" (Dauerhafte Freiheit) statt. Diese Operation wurde im Jahr 2014 beendet und mündete im Jahr 2015 in den nächsten Einsatz mit dem Codenamen "Freedom's Sentinel" (Wächter der Freiheit). Die Invasion des Irak durch die US-Armee im Jahr 2003 erhielt den Codenamen "Iraqi Freedom" (Freiheit Irak). Die Verlegung von US-Streitkräften in den Irak und nach Syrien im Jahr 2014 zur Bekämpfung von Terroristen des Islamischen Staates wurde unter dem Codenamen "Inherent Resolve" (Natürliche Entschlossenheit) durchgeführt. Mehr zum Thema - "Die Stunde ist nah"– Nebensja sieht Ziele Russlands in der Ukraine bald umgesetzt

