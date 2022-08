Anthony Fauci, medizinischer Berater des US-Präsidenten, kündigt Rücktritt an

Anthony Fauci tritt im Dezember als Direktor des US-Forschungszentrums NIAID und als oberster medizinischer Berater des US-Präsidenten zurück. Fauci wurde in der Corona-Krise als oberster Epidemiologe der USA international bekannt.

Quelle: www.globallookpress.com © CNP/AdMedia

Anthony Fauci gibt sein Amt als Direktor des US-Forschungszentrums NIAID im Dezember auf und will auch seinen Posten als oberster medizinischer Berater des US-Präsidenten räumen. Dies teilte Fauci auf der Website des NIAID mit. Ein genaues Datum nannte er jedoch nicht. "Ich gebe heute bekannt, dass ich von meinen Ämtern als Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) und Leiter des NIAID-Labors für Immunregulation sowie als leitender medizinischer Berater von Präsident Joe Biden zurücktreten werde. Ich werde diese Positionen im Dezember dieses Jahres aufgeben, um das nächste Kapitel meiner Karriere zu beginnen." Laut New York Times war die Amtsaufgabe bereits erwartet worden. Demnach hatte der 81-jährige Fauci zuvor schon angedeutet, sich von seinen Ämtern zurückzuziehen. Der New York Times zufolge plane Fauci, in Zukunft mehr zu reisen, zu schreiben und Menschen für den Staatsdienst zu begeistern: "Solange ich gesund bin, was ich bin, und solange ich energisch bin, was ich bin, und solange ich leidenschaftlich bin, was ich bin, möchte ich einige Dinge außerhalb des Bereichs der Regierung tun", sagte Fauci in einem Interview am Sonntagabend. Geleakte E-Mails: Fauci plante Kampagne gegen Lockdown-kritische Wissenschaftler Fauci erlangte in seiner Rolle als Verantwortlicher für die Bekämpfung der Corona-Pandemie und Experte für Infektionskrankheiten internationale Bekanntheit, musste in der Zeit aber auch politische Angriffe über sich ergehen lassen. Während seiner 38-jährigen Karriere beim NIAID beriet Fauci sieben US-Präsidenten zu Gesundheitsthemen wie AIDS, den Anthrax-Anschlägen von 2001, dem Ebolavirus, Zika und schließlich Corona. US-Präsident Biden teilte in einer Reaktion auf die Bekanntgabe des Rücktritts mit, Fauci habe mitgeholfen, die USA "mit Weisheit und Einsicht" durch einige der gefährlichsten und schwierigsten Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu steuern. Mehr zum Thema - US-Corona-Papst Fauci und die Lizenzzahlungen der Pharmaunternehmen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.