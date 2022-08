Trotz Vierfach-Impfungen: Pentagon-Chef Austin und Bidens Ehefrau positiv auf SARS-CoV-2 getestet

Der vierfach geimpfte Lloyd Austin wurde erneut positiv auf Corona getestet, nachdem er bereits im Januar an COVID-19 erkrankt war. Auch die First Lady der USA, Jill Biden, wurde am Dienstag positiv auf COVID-19 getestet. Beide leiden jedoch nur unter leichten Symptomen.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ist positiv auf COVID-19 getestet worden und arbeitet weiterhin von zu Hause aus, während er "leichte Symptome" verspürt, wie er in einer am Montag veröffentlichten Erklärung mitteilte. Der 69-jährige General im Ruhestand war bereits im Januar an COVID-19 erkrankt, nachdem er zwei Impfungen und zwei Auffrischungsimpfungen erhalten hatte, hat aber seine Meinung über die vom Pentagon vorgeschriebene Impfung für alle Mitglieder des US-Militärs nicht geändert.

"Wie schon im Januar sagte mir mein Arzt, dass mein vollständiger Impfstatus, einschließlich zweier Auffrischungsimpfungen, der Grund dafür ist, dass meine Symptome weniger schwerwiegend sind, als es sonst der Fall wäre", so Austin in seiner Erklärung.

Austin wies auch darauf hin, dass sein letzter persönlicher Kontakt mit Präsident Joe Biden am 29. Juli stattfand. Kabinettsmitglieder hatten diese Information bereits früher veröffentlicht, um der amerikanischen Öffentlichkeit zu versichern, dass der 79-jährige Präsident nicht gefährdet sei. Biden selbst wurde jedoch am 21. Juli positiv auf das Coronavirus getestet – und erneut am 30. Juli, nur drei Tage nachdem er von seinen Ärzten zum ersten Mal für gesund erklärt worden war. Er wurde schließlich am 7. August aus der Isolation entlassen.

Bidens Arzt stellte fest, dass der Präsident unter einer "Rebound-COVID-Positivität" gelitten hatte, bei der sich Patienten, die Paxlovid einnehmen, zunächst zu erholen scheinen, bevor sie erneut erkranken. Der COVID-19-Berater des Weißen Hauses, Dr. Anthony Fauci, erlebte das gleiche Ergebnis, als er seinen Fall von COVID-19 im Mai mit Paxlovid behandelte.

Auch die First Lady der USA, Jill Biden, wurde am Dienstag positiv auf COVID-19 getestet, obwohl sie insgesamt vier Impfdosen erhalten hat.

"Nachdem die First Lady am Montag während ihrer regulären Testkadenz negativ auf COVID-19 getestet worden war, begann sie am späten Abend, erkältungsähnliche Symptome zu entwickeln. Ein Antigen-Schnelltest war erneut negativ, aber ein PCR-Test war positiv", sagte Bidens Kommunikationsdirektorin Elizabeth Alexander in einer Erklärung.

Biden, die ihre zweite Auffrischungsimpfung im April erhalten hat, leidet nur an leichten Symptomen, fügte Alexander hinzu. Sie wird in South Carolina bleiben, bis sie zwei aufeinanderfolgende negative Tests erhält. Ihr wurde eine Behandlung mit Paxlovid, einem antiviralen Medikament des Pharmakonzerns Pfizer, verschrieben. Die First Lady hält sich derzeit mit Biden in South Carolina auf, der im Laufe des Dienstags nach Washington zurückkehren wird.

Mehr zum Thema - US-Präsident Joe Biden positiv auf Corona getestet