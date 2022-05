Amoklauf in Texas: 14 Kinder und ein Lehrer durch Schüsse in Grundschule getötet

Bei einem Amoklauf an einer Grundschule in Nähe der Stadt San Antonio in Texas sind 15 Personen getötet worden – ein 18-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Später hieß es auch er sei tot.

Quelle: www.globallookpress.com © Fotostand / K. Schmitt

Bei einem Amoklauf an der Grundschule in Uvalde westlich der Stadt San Antonio im US-Bundesstaat Texas sind laut Angaben von Gouverneur Greg Abbott 14 Kinder und ein Lehrer getötet worden. Laut einer Erstmeldung der Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den TV-Sender CNN waren es zunächst zwei Tote und mindestens 14 Verletzte. Die Zahl wurde schließlich in einer Pressekonferenz des Gouverneurs korrigiert. Als Verdächtiger gilt ein 18-Jähriger, er wurde verhaftet. Später hieß es, auch der mutmaßliche Täter sei tot. Mehr zum Thema - Der Schütze von Buffalo vertritt dieselben Ideen wie die vom Westen unterstützten Neonazis

