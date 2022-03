Hochrangiger ziviler Mitarbeiter der US-Armee führte jahrelang Kinderporno-Ring an

Laut der Nachrichtenagentur "Associated Press" führte ein hochrangiger ziviler Mitarbeiter der US-Armee jahrelang einen Kinderporno-Ring an. Die US-Armee und der US-Bundesstaat Arizona sollen über mehr als ein Jahrzehnt hinweg mehrere Warnsignale übersehen oder ignoriert haben.

Es ist eine der Geschichten, die einen fassungslos machen. Wie die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) berichtet, führte ein hochrangiger ziviler Mitarbeiter der US-Armee jahrelang einen Kinderporno-Ring an. Laut den Informationen von AP sollen die US-Armee und der US-Bundesstaat Arizona über mehr als ein Jahrzehnt hinweg mehrere Warnsignale übersehen oder ignoriert haben. Auch während seines Aufenthalts in Afghanistan soll David Frodsham, so der Name des Mitarbeiters, auffällig geworden sein.

Während seiner Zeit im Kriegsgebiet soll Frodsham zu einer Frau gesagt haben, dass er sie eingestellt habe, weil er "von hübschen Frauen umgeben sein wollte". Er habe die Frau regelmäßig "Honey", "Babe" und "Cougar" genannt, bevor er nach Hause beordert wurde, nachdem das US-Militär mehrere Vorwürfe der sexuellen Belästigung überprüft hatte.

"Ich würde nicht empfehlen, ihn wieder in eine Führungsposition zu versetzen, sondern eher Disziplinarmaßnahmen an seiner Heimatstation zu ergreifen", schrieb ein befehlshabender Offizier zum "Fall Frodsham" seinerzeit. Der Offizier befahl der Armee, Frodsham von seinem Posten auf dem afghanischen Flugplatz Bagram zu entbinden und nach Fort Huachuca, einer großen Armeeeinrichtung im US-Bundesstaat Arizona, zurückzuschicken. Dies gehe aus einer Untersuchungsakte der US-Armee hervor, die AP vorliegen soll.

Als Frodsham jedoch im Herbst 2015 an seinen Heimatstandort zurückkehrte, arbeitete er wieder für das Network Enterprise Technology Command (NETCOM), den Informationstechnologie-Dienstleister der Armee, wo er laut seinem Lebenslauf als Personaldirektor für ein globales Kommando mit 15.000 US-Soldaten und Zivilisten tätig war. Im Frühjahr des folgenden Jahres wurde Frodsham schließlich in Arizona verhaftet, weil er an der Spitze eines Kinderporno-Rings stand, zu dem auch ein Armee-Sergeant gehört haben soll, dem vorgeworfen wurde, Kinderpornografie ins Internet gestellt zu haben. Unter den Opfern war auch einer von Frodshams Adoptivsöhnen.

"Sicherheitsrisiko Frodsham"

Frodsham bekannte sich 2016 des sexuellen Missbrauchs schuldig und verbüßt nun eine 17-jährige Haftstrafe. Die von AP eingesehenen Unterlagen sollen jedoch zeigen, dass die US-Armee und der Bundesstaat Arizona über mehr als ein Jahrzehnt hinweg mehrere Warnsignale übersehen oder ignoriert haben, sodass Frodsham seinen Adoptivsohn und andere Kinder jahrelang missbrauchen konnte, während er gleichzeitig die nationale Sicherheit gefährdete.

Demnach gestattete Arizona Frodsham und seiner Frau Barbara, ihre zahlreichen Kinder zu betreuen, zu adoptieren und das Sorgerecht zu behalten, obwohl es fast 20 Beschwerden und versuchte Beschwerden wegen Missbrauchs, Vernachlässigung, Misshandlung und Verstößen gegen die Zulassung gegeben haben soll. In der Zwischenzeit erteilte die Armee Frodsham Sicherheitsfreigaben und sensible Jobs zu einer Zeit, in der ihn seine sexuellen Praktiken erpressbar machten.

"Er wäre aufgrund seiner Rolle und seines Standorts ein offensichtliches Ziel für ausländische Geheimdienste gewesen", sagte Frank Figliuzzi, der ehemalige stellvertretende Direktor der Spionageabwehr des FBI, gegenüber AP. Und er ergänzte:

"Fort Huachuca ist eine der sensibelsten Einrichtungen auf dem amerikanischen Festland. Menschen mit Sicherheitsbedenken sollten sich dort nicht aufhalten."

Neben dem NETCOM, für das Frodsham arbeitete, ist Fort Huachuca laut der eigenen Webseite auch Sitz des Intelligence and Security Command der Armee. Beamte für Öffentlichkeitsarbeit in Fort Huachuca bestätigten, dass Frodsham vor seiner Verhaftung wegen sexuellen Kindesmissbrauchs Programmmanager für NETCOM war. Allerdings lehnten es die Beamten ab zu kommentieren, ob gegen Frodsham nach seiner Rückkehr aus Afghanistan ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde oder ob die Armee ihn jemals als Sicherheitsrisiko betrachtete.

Frodsham, der ehemalige Sergeant der US-Armee, Randall Bischak, und ein dritter Mann, der nicht mit der Armee in Verbindung steht, verbüßen alle Gefängnisstrafen für ihre Rolle, die sie in dem Pädophilen-Netzwerk gespielt haben sollen. Die Ermittlungen gehen jedoch weiter, weil die Polizei der Stadt Sierra Vista in Arizona davon ausgeht, dass weitere Männer beteiligt waren. Zwei von Frodshams Adoptivsöhnen haben separate Klagen gegen den Staat Arizona eingereicht, weil er David und Barbara Frodsham als Pflegeeltern in einem Heim zugelassen hat, in dem sie ihr Leben lang körperlich und sexuell missbraucht worden sein sollen.

Es wird erwartet, dass ein dritter Adoptivsohn am Dienstag vor dem Staatsgericht von Arizona in Cochise County Klage einreicht, sagte die Anwältin Lynne Cadigan, die alle drei vertritt. In der jüngsten Klage behauptet der 19-jährige Trever Frodsham, die Sachbearbeiter hätten zahlreiche Anzeichen dafür übersehen oder ignoriert, dass David und Barbara Frodsham als Eltern ungeeignet gewesen seien. Dazu gehöre eine Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs aus dem Jahr 2002, die eine der leiblichen Töchter der Frodshams bei der örtlichen Polizei gegen einen älteren leiblichen Bruder erstattet habe, sowie die Tatsache, dass David und Barbara Frodsham selbst Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch gewesen seien.

Trevers Anschuldigungen decken sich mit denen in einer früheren Klage seines älteren biologischen Bruders Ryan Frodsham und einer Klage von Neal Taylor, die beide ebenfalls in den Frodsham-Haushalt aufgenommen wurden. In einem Interview mit AP sagte Ryan Frodsham, dass sein Adoptivvater ihn sexuell zu missbrauchen begann, als er neun oder zehn Jahre alt gewesen sei, und dass der Missbrauch bis in seine Teenagerzeit angedauert habe, als David Frodsham begann, die sexuellen Dienste seines Sohnes anderen Männern anzubieten. "Wenn ich daran denke, muss ich kotzen", so Ryan gegenüber AP.

In seiner Klage sagte Ryan Frodsham, dass der Staat Arizona darüber informiert worden sei, dass David und Barbara Frodsham ihre Kinder körperlich misshandelt haben sollen. In seinem Interview mit AP sagte Ryan, Barbara habe ihn nie sexuell missbraucht, sei aber mindestens zweimal in den Raum gegangen, in dem David ihn missbraucht habe. "Sie wusste, was vor sich ging", so Ryan.

In den beiden Klagen, die bereits von den Adoptivsöhnen eingereicht wurden, und den damit zusammenhängenden Gerichtsakten heißt es außerdem, dass die Ermittler des Department of Child Safety und die Sachbearbeiter der Catholic Community Services, die als Unterauftragnehmer des Staates Arizona Pflege- und Adoptionsarbeit leisten, es versäumt hätten, 19 Beschwerden und versuchte Beschwerden über David und Barbara Frodsham, die sich über mehr als ein Jahrzehnt erstreckten, wirksam nachzugehen.

Die Beschwerden sollen 2002 begonnen haben, als die Frodshams ihre Pflegelizenz beantragten, und sollen bis 2015 angedauert haben, als David Frodsham wegen ordnungswidrigen Verhaltens und Trunkenheit am Steuer mit Kindern in seinem Auto angeklagt wurde. Fünf Monate später wurde Frodsham von der US-Armee nach Afghanistan entsandt, wo er nach nur vier Monaten Dienstzeit nach Arizona zurückbeordert wurde.

Hilferufe stießen auf taube Ohren

In den Klagen heißt es, dass die Adoptivkinder der Frodshams erfolglos versuchten, ihre Misshandlung zu melden. In der Klage von Neal Taylor heißt es beispielsweise, dass er in zwei Anrufen bei seinem Sachbearbeiter, die er beide von der Schule aus tätigte, versucht habe zu melden, dass David Frodsham ihn sexuell missbrauche. Beim ersten Mal meldete der Sachbearbeiter den Anruf an Neals Adoptivmutter, die ihn "verhörte" und "bestrafte", wie es in der Klage heißt. Beim zweiten Mal weigerte sich der Sachbearbeiter, sich mit ihm zu treffen, es sei denn, er gebe den Grund für seinen Anruf am Telefon preis. Der Grund: Er müsse für ein privates Treffen 90 Minuten von Tucson nach Sierra Vista fahren.

In der Klage von Ryan Frodsham und den zugehörigen Gerichtsakten heißt es, dass er der Polizei von Sierra Vista wiederholte körperliche Misshandlungen durch Barbara Frodsham meldete, als er 12 Jahre alt war und von zu Hause weglief. Die Polizei fotografierte mehrere blaue Flecken, brachte ihn zu Barbara Frodsham zurück und meldete den Vorfall der staatlichen Behörde für Kindersicherheit. Trotz der Fotos und des Polizeiberichts stellte ein Sachbearbeiter, der sich fünf Wochen später mit Ryan traf, fest, dass seine Behauptungen "unbegründet" seien.

Der Sprecher des Arizona Department of Child Safety, Darren DaRonco, lehnte es ab, konkrete Fragen zu den Klagen zu beantworten. Stattdessen schickte er eine E-Mail, in der er die Verfahren des Bundesstaates zur Überprüfung angehender Pflege- und Adoptiveltern erläuterte. "Trotz all dieser Sicherheitsvorkehrungen sind Menschen manchmal in der Lage, sich der Entdeckung zu entziehen", so DaRonco, "vor allem, wenn eine Person keine kriminelle Vorgeschichte oder Kindesmissbrauch hat".

David und Barbara Frodsham wurden jedoch beide als Minderjährige missbraucht. In ihrem schriftlichen Antrag, Pflegeeltern zu werden, gab Barbara Frodsham dennoch an, dass weder sie noch ihr Mann sexuell missbraucht worden seien. In ihrer jüngsten Zeugenaussage vor dem Prozess gegen Ryan Frodsham sagte sie jedoch, dass sie ihren Missbrauch offenbart hätte, wenn sie von einem staatlichen Ermittler im Rahmen des Zulassungsverfahrens danach gefragt worden wäre. David Frodsham seinerseits erzählte einem Bewährungshelfer nach seinem Schuldbekenntnis, dass er als Teenager missbraucht worden war.

Viele Kinderschutzexperten sind der Meinung, dass Menschen mit einer Vorgeschichte von sexuellem Kindesmissbrauch eher dazu neigen, Kinder in ihrem eigenen Haushalt zu missbrauchen, und dass sie befragt werden sollten, um sicherzustellen, dass sie ihr Trauma überwunden haben, bevor sie Pflegefamilien betreuen dürfen. "Die Sachbearbeiter der Kinderfürsorge in Arizona wussten nicht, wie sie die Frodshams befragen sollten, und bekamen daher keine aufschlussreichen Antworten von ihnen", sagte Kathleen Faller, eine Sachverständige, die in Ryan Frodshams Prozess als Zeugin geladen war. In ihrer Aussage vor der Verhandlung sagte Faller auch, dass der Staat den Frodshams keine Pflegeerlaubnis hätte erteilen dürfen.

Barbara Frodsham, die sich von David nach seinem Schuldbekenntnis scheiden ließ, antwortete nicht auf mehrere Anrufe von AP und auch nicht auf ausführliche Fragen, die auf ihrem Anrufbeantworter hinterlassen wurden. Zum Zeitpunkt der Verurteilung ihres Mannes arbeitete sie in Fort Huachuca als Personalspezialistin, wie aus den Unterlagen der Strafverfolgungsbehörden hervorgeht. Eine Sprecherin von Fort Huachuca sagte, dass sie diese Position immer noch innehabe.

Die Anwälte des Staates Arizona und der anderen Angeklagten plädieren auf die Abweisung der Klagen, indem sie sich zum Teil auf ein staatliches Gesetz stützen, das Staatsbediensteten Immunität für Fehler oder Fehleinschätzungen gewährt, die sie im Rahmen ihrer Arbeit begehen. Das Gesetz sieht jedoch keine Immunität für "grobe Fahrlässigkeit" vor, auf die sich die Brüder Frodsham und Neal Taylor berufen. Der Staat Arizona erklärte zudem, dass alle Beschwerden über die Frodsham-Kinder und das Frodsham-Zuhause ordnungsgemäß bearbeitet worden seien.

Das Pädophilen-Netzwerk

Weiter berichtet AP, dass der Fall Frodsham begonnen habe, als sich ein verdeckter Ermittler des Heimatschutzes in einen von Kinderpornografen bevorzugten Chatroom eingeschlichen habe. Der in Philadelphia ansässige Agent sei über die Messaging-App Kik auf jemanden gestoßen, der sich "Pup Brass" nannte und Videos und Fotos mit der Bezeichnung "pedopicsandvidd" postete.

Die App Kik bietet den Nutzern ein gewisses Maß an Anonymität, speichert jedoch IP-Adressen, mit deren Hilfe die Verbindung eines Geräts mit dem Internet identifiziert und der Besitzer des Geräts ermittelt werden kann. Laut einer Erklärung der Polizei von Sierra Vista konnten Bundes- und lokale Strafverfolgungsbeamte anhand der IP-Adresse und anderer Informationen – die sie zum Teil aus Social-Media-Konten entnahmen – bald feststellen, dass es sich bei "Pup Brass" um den US-Sergeant Randall Bischak handelte.

Bei einer Razzia in seiner Wohnung, bei der Computer, Mobiltelefone, Tablets und CDs mit Kinderpornografie beschlagnahmt wurden, gestand Bischak, dass er Sex mit einem 59-jährigen Mann, den er "Dave" nannte, und dessen jugendlichem Sohn gehabt habe. In mindestens einem Fall habe Bischak den Sex heimlich auf Video aufgenommen. Er erzählte den Ermittlern auch, dass er und Frodsham darüber gesprochen hätten, Sex mit kleinen Kindern zu haben, und dass Frodsham ihn mit mindestens einem der "Kleinen versorgt habe".

Für Detective Thomas Ransford, der sich bei der Polizei von Sierra Vista auf Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch spezialisiert hat, war Frodsham kein Unbekannter. Mitte der 2000er Jahre diente er als Militärpolizist in Fort Huachuca, als Frodsham Direktor für Ausbildung, Planung, Mobilisierung und Sicherheit war. "Ich kannte ihn also. Ich war mit ihm vertraut, nahm an Sitzungen mit ihm teil", erinnerte sich Ransford. Er habe auch gewusst, dass Frodshams Pflegekinder immer in Schwierigkeiten gewesen seien.

Als Ransford Frodsham zum ersten Mal befragte, habe dieser alles abgestritten. "Er war großspurig, als wäre er der klügste Mann im Raum", so Ransford. Dann habe Ransford das Video abgespielt, das Bischak heimlich von sich selbst beim Sex mit Frodsham und seinem Adoptivsohn Ryan aufgenommen habe, und Frodsham habe daraufhin seine Verbrechen zuzugeben.

Auch Ryan Frodsham habe zunächst bestritten, dass sein Vater ihn missbraucht habe. "Ryan schien seinen Vater sehr zu verteidigen und wollte ihn nicht in irgendein Fehlverhalten verwickeln", schrieb Ransford in einer Erklärung. Doch als Ransford ihm ein kompromittierendes Foto gezeigt habe, das von Bischaks Handy beschlagnahmt wurde, habe Ryan begonnen, sich zu öffnen. Im Laufe mehrerer Monate, so Ransford, habe Ryan andere identifiziert, die seiner Meinung nach Teil des Kinderporno-Rings seines Vaters gewesen seien.

"Es gibt noch andere, von denen wir wissen. [...] Es ist offen", so Ransford. Der Kinderporno-Ring ist Teil einer Reihe von Fällen sexuellen Missbrauchs, die in den letzten Jahren in Cochise County, Arizona, ans Licht gekommen sind, darunter mehrere Fälle, in die US-Grenzschutzbeamte verwickelt waren, von denen zwei am Grenzübergang Naco, Arizona, arbeiteten. Ransford ist der Ansicht, dass die Häufung der Fälle auf die gute Polizeiarbeit und die effektive Strafverfolgung zurückzuführen sei, die den Opfern und anderen Personen das Vertrauen gegeben haben sollen, sexuellen Kindesmissbrauch anzuzeigen. "Die Leute melden sich, weil sie wissen, dass etwas dagegen unternommen wird", sagte Ransford.

