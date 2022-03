Zur Sicherstellung von Rohstofflieferungen: Gates und Bezos fördern Bergbau in Grönland

Ein US-Bergbauunternehmen will die wegen der Sanktionen gegen Russland fehlenden Rohstoffe liefern, die beim Bau von Elektrofahrzeugen benötigt werden. Hierfür soll ein Joint Venture in Grönland aktiv ausgebaut werden. Sponsoren sind bekannte US-Milliardäre.

KoBold Metals, ein in den USA ansässige Mineralexplorationsunternehmen, erklärte am Donnerstag, es sei bereit, inmitten der durch die Ukraine-Sanktionen gegen Russland in die Höhe geschossenen Preise auf Bodenschätze mit Bohrungen zur Förderung von Nickel und anderen Rohstoffen, die für Elektrofahrzeuge notwendig sind, zu beginnen.

Im vergangenen Jahr sicherte sich das Unternehmen einen Anteil von 51 Prozent am Disko-Nuussuaq-Projekt an der Westküste Grönlands, das von der britischen Firma Bluejay Mining betrieben wird. Im Jahr 2022 will das Joint Venture insgesamt 3.000 Meter in einer Tiefe von 150 bis 400 Metern bohren, um an die Metallvorkommen zu gelangen. Bo Stensgaard, CEO von Bluejay, erklärte der Nachrichtenagentur Reuters:

"Das Ziel ist es, massive Nickel-, Kupfer-, Kobalt- und Platingruppenmetalle zu finden."

Das ehrgeizige Projekt entfaltet sich zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Preise für Metalle, insbesondere für Nickel, das in Batterien von Elektrofahrzeugen verwendet wird, Anfang März mehr als verdoppelt haben, da der Westen nach dem Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine Sanktionen gegen Moskau verhängt hat. Russland deckt rund zehn Prozent des weltweiten Nickelbedarfs und vier Prozent des Kobaltbedarfs. Das Land ist außerdem der achtgrößte Kupferproduzent und der viertgrößte Platinlieferant der Welt. Stensgaard hob hervor:

"Die jüngsten unglücklichen geopolitischen Entwicklungen zeigen deutlich, dass die westliche Welt neue Vorkommen dieser wichtigen Metalle benötigt."

KoBold Metals ist bekannt für den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Cloud-Computing-Techniken zur Vorhersage der Zusammensetzung des Untergrunds bei der Suche nach Rohstoffen. Das Unternehmen sagt, sein Ziel sei es, "die Weltwirtschaft vollständig zu elektrifizieren und eine Elektrofahrzeug-Revolution" einzuleiten. Hinter dem Projekt stehen namhafte Unterstützer wie Microsoft-Mitbegründer Bill Gates, Amazon-Gründer Jeff Bezos und Ray Dalio, der Gründer des weltweit größten Hedgefonds Bridgewater Associates.

