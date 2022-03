Trump von Russlands Entscheidung über Militäroperation in der Ukraine überrascht

Der ehemalige US-Präsident zeigte sich überrascht über die Entscheidung Russlands, militärische Aktionen in der Ukraine durchzuführen. Trump dachte, das Militär an die Grenze zu ziehen, wäre Putins Weise zu verhandeln.

Die russische Militäroperation in der Ukraine war eine Überraschung, so der ehemalige US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit The Washington Examiner. Er erklärte:

"Ich bin überrascht. Ich dachte, er [Russlands Präsident Wladimir Putin] würde so verhandeln, als er das Militär an die Grenze schickte... Ich hielt das für eine harte, aber kluge Art zu verhandeln. Und dann kam er herein und ich glaube, er hat sich verändert."

Zuvor hatte Trump darauf hingewiesen, dass Russland während seiner Präsidentschaft "keine einzige Invasion" in andere Länder unternommen habe. Er erinnerte auch daran, dass er der Ukraine Panzerabwehrsysteme und militärische Ausrüstung im Wert von Millionen von US-Dollar geliefert hatte. Nach Trumps Ansicht hätte Kiew ohne diese Systeme keine Chance.

Am 24. Februar startete Russland eine spezielle Militäroperation in der Ukraine. Als Ziel nannte Präsident Wladimir Putin die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine, sowie den Schutz der Bewohner des Donbass vor einem Völkermord durch die Kiewer Behörden. Der russische Präsident betonte wiederholt, dass Russland gezwungen war, diese Operation einzuleiten, es gab keine andere Möglichkeit der Selbstverteidigung. Putin stellte fest:

"Alle gestellten Aufgaben werden mit Sicherheit gelöst werden. Wir werden die Sicherheit Russlands und unseres Volkes zuverlässig gewährleisten und niemals zulassen, dass die Ukraine als Sprungbrett für aggressive Aktionen gegen unser Land dient."

Vor Beginn der Sonderoperation, am 21. Februar, unterzeichnete Putin ein Dekret, mit dem die Unabhängigkeit der Volksrepubliken Donezk und Lugansk anerkannt wurde. Trump nannte diese Entscheidung "genial".

Mehr zum Thema - Donald Trump: "Wir haben einen Präsidenten, der körperlich und geistig behindert ist"