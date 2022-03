US-Senator wiederholt Aufruf zur Ermordung von Wladimir Putin

US-Senator Lindsey Graham lässt sich von den Reaktionen auf seinen Anfang des Monats geäußerten Vorschlag, man solle den russischen Präsidenten Wladimir Putin ermorden, nicht beeindrucken. Vielmehr verschärfte er seine gewalttätige politische Rhetorik inmitten der fortlaufenden Ukraine-Krise. Am Mittwoch erklärte Graham Reportern in Washington:

"Es ist mir egal, wie sie ihn ausschalten. Es ist mir egal, ob wir ihn nach Den Haag schicken und ihm den Prozess machen. Ich will einfach, dass er weg ist."

Graham bestätigte, dass er die Ermordung Putins für eine wünschenswerte Option halte, um den russischen Präsidenten loszuwerden, wie er es bereits am 3. März auf Twitter angedeutet hatte.

Das russische Volk habe "keine Zukunft", wenn es weiterhin Putin folge, argumentierte Graham und fügte hinzu, wenn die USA ihre Bemühungen fortsetzten, der Ukraine bei der Selbstverteidigung zu helfen und gleichzeitig Sanktionen verhängten, um "die russische Wirtschaft zu strangulieren", würden sich Kräfte innerhalb Russlands erheben, um die Krise zu beenden.

Damals verurteilte Kremlsprecher Dmitri Peskow das "hysterische Aufwiegeln antirussischer Stimmung in den USA" und nannte es eine Art "russophoben Anfall".

Grahams Äußerungen erfolgen während die Anti-Putin-Rhetorik in Washington eskaliert. US-Präsident Joe Biden nannte Putin am Mittwoch zum ersten Mal einen "Kriegsverbrecher", einen Tag nachdem der Senat eine Resolution verabschiedet hatte, in der der russische Präsident als solcher bezeichnet wird. Der Kreml kritisierte Bidens Aussagen und erklärte, solche Äußerungen des US-Präsidenten seien "inakzeptabel und unverzeihlich".

Russische Truppen wurden Ende Februar im Rahmen einer militärischen Sonderoperation zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine sowie zum Schutz der Volksrepubliken Donezk und Lugansk und der nationalen Sicherheitsinteressen Russlands in das russische Nachbarland entsandt. Kiew hat Moskau einen unprovozierten Angriff vorgeworfen.

Die EU, die USA und andere Länder haben mit beispiellosen Sanktionen reagiert, die sich gegen die russische Wirtschaft und mehrere ausgewählte hochrangige Beamte richten. Die militärische Sonderoperation Russlands wurde von der Vollversammlung der Vereinten Nationen mehrheitlich verurteilt.

