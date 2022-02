"Flächenbombardements und Raketenangriffe" – US-Sicherheitsberater skizziert russische Invasion

Jack Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater der USA, hat im Rahmen einer Pressekonferenz des Weißen Hauses am Freitagabend mögliche Kriegsszenarien in der Ukraine aufgezeigt. So solle der Angriff Russlands in dem osteuropäischen Land mit "Flächenbombardements und Raketenangriffen beginnen".

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, hat sich während einer Pressekonferenz des Weißen Hauses am Freitag zu den eskalierenden Entwicklungen in der Ukraine geäußert. Bezugnehmend auf seine erneute Aufforderung an alle US-Bürger in der Ukraine, dass diese das osteuropäische Land "unverzüglich und in jedem Fall innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden verlassen" sollten, schilderte Sullivan gegenüber Reportern, wie ein möglicher Erstschlag Russlands in der Ukraine aussehen könnte.

Dabei verwies er auf angeblich vorliegende "Zeichen" einer baldigen russischen Invasion der Ukraine und erklärte, an die dort lebenden US-Amerikaner gewandt, das US-Verteidigungsministerium werde im Falle eines Kriegsbeginns keine Truppen zur Evakuierung senden. Um der zuvor von der US-Regierung ausgesprochenen Evakuierungsaufforderung weiteren Ausdruck zu verleihen, betonte Sullivan:

"Wenn Russland die Ukraine angreift, wird dies vermutlich mit Flächenbombardements und Raketenangriffen beginnen. Sie könnten natürlich Zivilisten töten ohne dabei Rücksicht auf deren Nationalität zu nehmen. Eine anschließende Bodenoffensive würde bedeuten, dass eine massive Streitmacht einrücken würde – ohne weitere Vorwarnung."

Auf welchen Informationsquellen sein Wissen über den vermuteten Ablauf des vermeintlich geplanten, potenziellen Erstschlags Russlands in der Ukraine beruht, erläuterte der US-Sicherheitsberater während der Pressekonferenz am gestrigen Abend jedoch nicht.

