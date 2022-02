USA: Ehepaar wegen Geldwäsche gestohlener Kryptotoken im Wert von Milliarden US-Dollar verhaftet

In New York ist ein Ehepaar unter dem Vorwurf der Geldwäsche und versuchten Betrugs an der US-Regierung verhaftet worden. Das Paar wird mit einem Hack im Jahr 2016 in Verbindung gebracht, bei dem Kryptotoken im Wert mehrerer Milliarden US-Dollar gestohlen wurden.