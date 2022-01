US-Handelskammer: Mehr Immigration zur Bekämpfung der Inflation

Die US-Handelskammer hat dazu aufgerufen, die Zahl der legalen Einwanderer im Land zu verdoppeln, um die Inflation und den angeblichen Arbeitskräftemangel zu bekämpfen. Die Geschäftsführerin der Behörde Suzanne Clark erklärte am Dienstag auf einer Pressekonferenz vor Reportern:

Sie fügte hinzu, dass eine Aufnahme von mehr ausländischen Arbeitskräften dazu beitragen würde, die Unterbrechungen in den Lieferketten zu mildern, die die Ursache für den Inflationsschub seien, einschließlich des Mangels an Lkw-Fahrern. Clark fügte hinzu:

Neil Bradley, Leiter des Bereichs Politik der US-Handelskammer, hob hervor:

"Es gab keinen plötzlichen Konzentrationsschub in unseren Lieferketten, der irgendwie zu den Engpässen geführt hat. Wenn die Regierung die Lösung in der Konzentration, im Kartellrecht oder in der Federal Trade Commission sieht, geht sie an den größeren Problemen vorbei, an denen sie eigentlich arbeiten müsste."