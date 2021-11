Hunderte Google-Mitarbeiter sprechen sich gegen Impfpflicht aus

Rund 600 Google-Mitarbeiter in den USA haben sich gegen die obligatorische Coronavirus-Impfung des Unternehmens ausgesprochen. Zuvor hatten die US-Behörden alle Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten verpflichtet, diese bis spätestens 4. Januar 2022 zu impfen.

Mindestens 600 Mitarbeiter von Google haben sich in einem gemeinsamen Brief gegen die Entscheidung des Unternehmens ausgesprochen, seine Mitarbeiter gegen das Coronavirus zu impfen. Dies berichtete der US-Sender CNBC unter Berufung auf Dokumente des Unternehmens.

Das Weiße Haus hatte zuvor berichtet, dass die US-amerikanische Arbeitsschutzbehörde OSHA alle im Inland ansässigen Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten angewiesen hat, ihre Mitarbeiter bis spätestens 4. Januar 2022 gegen COVID-19 zu impfen. Das Fifth Circuit Court of Appeals in den USA hat eine Aussetzung der Regelung angeordnet.

Mindestens 600 Google-Beschäftigte forderten die Unternehmensleitung in einem gemeinsamen Brief auf, die Impfpflicht aufzugeben und eine andere Entscheidung einzuführen. Der Brief fordert andere Google-Mitarbeiter auch auf, sich der Forderung zu widersetzen und die Entscheidung, sich nicht gegen COVID-19 impfen zu lassen, nicht aufzugeben.

Nach Angaben des Senders hatte Google mehr als 150.000 Mitarbeiter gebeten, bis zum 3. Dezember mitzuteilen, ob sie geimpft sind oder nicht. Google-Vizepräsident für Sicherheit Chris Rackow schrieb in einem Brief an die Mitarbeiter:

"Impfstoffe sind der Schlüssel zu unserer Fähigkeit, eine sichere Rückkehr ins Büro für alle zu gewährleisten und die Ausbreitung von COVID-19 in unseren Gemeinschaften zu minimieren."

Laut Rackow können Mitarbeiter die Impfung aufgrund religiöser Überzeugungen oder medizinischer Umstände verweigern. Die Erlaubnis, nicht zu impfen, werde den Mitarbeitern auf individueller Basis erteilt.

