Biden erwartet keinen Rückgang der US-Benzinpreise bis 2022

Der Chef des Weißen Hauses Joe Biden hat gesagt, er rechne nicht damit, dass die Benzinpreise in den USA vor 2022 sinken werden. Er brachte den Anstieg der Kraftstoffpreise mit der Politik der OPEC in Verbindung, die Erdölproduktion auf demselben Niveau zu halten.

Die Benzinpreise in den Vereinigten Staaten werden bis Ende dieses Jahres unverändert bleiben, im nächsten Jahr könnte es zu einer Senkung der Kraftstoffkosten kommen. Dies sagte US-Präsident Joe Biden am 21. Oktober 2021 bei einer öffentlichen Veranstaltung in der US-amerikanischen Stadt Baltimore. Die Rede wurde auf CNN ausgestrahlt.

Der Preis für Benzin ist in den USA seit Jahresbeginn von 0,53 Euro auf 0,71 Euro pro Liter gestiegen. Biden sagte:

"Die Benzinpreise werden im Winter, im nächsten Jahr, im Jahr 2022, schleichend sinken. Im Moment sehe ich keine Anzeichen dafür, dass in der Zwischenzeit irgendetwas passiert, das die Benzinpreise signifikant herabsetzen wird."

Der Chef des Weißen Hauses brachte den Anstieg der Kraftstoffpreise mit der Politik der OPEC in Verbindung, die Erdölproduktion auf demselben Niveau zu halten. Der US-Präsident erklärte:

"Die Preise schwanken aufgrund der OPEC-Lieferbeschränkungen zwischen einem Dollar pro Gallone (3,78 Liter). Viele Menschen aus dem Nahen Osten wollen mit mir reden, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mit ihnen reden will."

Die Länder des OPEC-Plus-Abkommens haben seit Mai 2021 die Ölproduktion wieder hochgefahren. Diese war im vergangenen Jahr in einem noch nie dagewesenen Umfang gekürzt worden. Seit August sieht der Plan eine Rückkehr zum Markt von 400.000 bpd pro Monat vor. So sollen die OPEC-Plus-Ölexporteure im September 2021 nur noch 4,959 Millionen bpd auf das Ausgangsniveau senken, statt 9,7 Millionen bpd im Mai letzten Jahres. Die Relevanz dieses Plans wird von den Ministern der Allianz zu Beginn eines jeden Monats erörtert.

Darüber hinaus könnten nach Ansicht Bidens die US-Behörden Nationalgardisten einsetzen, um Probleme im Zusammenhang mit Unterbrechungen in den Lieferketten des Landes zu lösen. Er stellte in Aussicht, dass einige Nationalgardisten bei der direkten Beförderung von Waren helfen könnten, auch als Fahrer von Fahrzeugen. Dem US-Präsidenten zufolge sei dies möglich, wenn die Zahl der LKW-Fahrer nicht erhöht werden könne. Biden erklärte, dass Anstrengungen in diese Richtung unternommen würden.

In den letzten Wochen lenkten US-Beamte die Aufmerksamkeit auf Probleme, die mit der Unterbrechung der Lieferketten für einige Waren im Land verbunden sind. Einer der Gründe dafür sind die sanitären Beschränkungen, die wegen der COVID-19-Pandemie eingeführt wurden. Vor allem in den Häfen an der US-Westküste kam es zu erheblichen Verzögerungen beim Entladen von Schiffen.

