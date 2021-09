US-Olympia-Komitee: Nur geimpfte Athleten dürfen zu den Winterspielen 2022

Die USA schreiten mit der Impfkampagne voran. Nun dürfen nur geimpfte Sportler an den Winterspielen in Peking teilnehmen. Dies hat das US-amerikanische Olympische Komitee bekanntgegeben. In der Organisation selbst müssen Angestellte bereits ab 1. November geimpft sein.