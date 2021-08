Nike gewährt Mitarbeitern von US-Zentrale arbeitsfreie Woche für Entspannung und Stressabbau

Die Führung der US-Zentrale des Unternehmens Nike hat den Mitarbeitern eine arbeitsfreie Woche gewährt, damit sie sich von der Belastung durch die COVID-19-Pandemie erholen und sich entspannen und abschalten könnten. In einem offenen Brief an die Mitarbeiter hieß es laut dem britischen Nachrichtenmagazin The Guardian:

"Nehmen Sie sich Zeit zur Erholung und Entspannung und verbringen Sie die Zeit mit ihren Lieben. Arbeiten Sie nicht!"

Laut der Nike-Führung sind Ruhe und Erholung für gute Arbeitsleistungen und mentale Gesundheit sehr wichtig. Wir seien alle Menschen und müssten eine schwere Phase überstehen.

Der Senior Manager für globales Marketing Matt Marrazzo nannte den Schritt "richtig":

"Dies ist nicht bloß eine arbeitsfreie Woche für das Team. Dies ist ein Beweis dafür, dass wir der psychischen Gesundheit Priorität einräumen und trotzdem unsere Arbeit erfolgreich erledigen können."

Nike ist nicht das erste Unternehmen, das den Mitarbeitern arbeitsfreie Zeit für eine Erholung vom Pandemie-Stress angeboten hat. Die Gründerin der Dating-App Bumble, Whitney Wolfe Herd, hatte im Juni ihren 700 Mitarbeitern ebenso eine zusätzliche Woche bezahlten Urlaub zum Abschalten gewährt.

Mehr zum Thema - Immer mehr russische Betriebe fordern Corona-Impfung oder -Test für Teilnahme an Firmenfeiern