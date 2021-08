New Yorker Verkehrsbetriebe verhängen Impfpflicht für Mitarbeiter

Wer in New York bei der Nahverkehrsbehörde oder der Port Authority beschäftigt ist, muss ab September einen Impfnachweis erbringen oder sich regelmäßig auf das Coronavirus testen lassen. Außerdem will die Stadt künftig nur noch geimpfte Personen einstellen.

Ab September müssen Mitarbeiter der New Yorker Verkehrsbetriebe entweder einen Impfnachweis vorlegen oder sich regelmäßig testen lassen, wenn sie weiter ihrer Arbeit nachgehen wollen. Das teilte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo am Montag mit. Damit stehen die rund 68.000 Mitarbeiter der Nahverkehrsbehörde MTA, die unter anderem für die U-Bahnen und Busse zuständig ist, sowie die Mitarbeiter der Port Authority, die für die Flughäfen verantwortlich ist, nun unter dem gleichen Druck wie das medizinische Personal und alle städtischen Angestellten New Yorks.

Zu letzterem Personenkreis zählten schon Polizisten der Millionenmetropole sowie das Lehrpersonal an Schulen. Bürgermeister Bill de Blasio kündigte zudem an, dass die Stadt fortan nur noch bereits geimpfte Personen einstellen wolle. Zusätzlich wurde von ihm die Empfehlung ausgesprochen, dass alle Menschen – auch vollständig geimpfte – in Innenräumen wieder Masken tragen sollten, auch wenn es dazu bislang keine offizielle Anordnung gab.

Grund für die angekündigten Maßnahmen stellt die sich stärker ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus dar, die mittlerweile auch in den USA die dominanteste Variante der SARS-CoV-2-Infektionen ist und für steigende Zahlen besonders unter Ungeimpften sorgt.

Auch hierzulande bereiten steigende Neuinfektionen und die Sieben-Tage-Inzidenz Beobachtern aus der Politik Sorge vor einer möglichen vierten Welle, der unter anderem mit harschen Einschränkungen im öffentlichen Leben für Impfverweigerer entgegengewirkt werden könnte.

(rt/dpa)