Jeff Bezos tritt als Amazon-CEO mit Vermögen von 197 Milliarden US-Dollar zurück

Am Montag ist Jeff Bezos im Alter von 57 Jahren als CEO von Amazon zurückgetreten. Sein Vermögen zum Zeitpunkt des Ausscheidens beträgt rund 197 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht dem 739.489-Fachen des durchschnittlichen Vermögens eines Bürgers im mittleren Renteneintrittsalter von 65 Jahren in den Vereinigten Staaten. Das berichtet der Business Insider unter Bezugnahme auf Daten der Federal Reserve.

Amazon hatte im Februar angekündigt, dass Bezos in diesem Jahr zurücktreten wird, um den Vorstandsvorsitz zu übernehmen. Es wird erwartet, dass er mehr Zeit für Initiativen wie Bezos Earth Fund, sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin, die Washington Post und den Day One Fund aufwenden wird. Er wird durch Andy Jassy ersetzt, den derzeitigen CEO von Amazon Web Services, der Cloud-Plattform des Unternehmens.

Laut dem Business Insider erhielt Bezos letztes Jahr ein Gehalt von 81.840 US-Dollar und eine Vergütung von 1,6 Millionen US-Dollar von der Firma. Sein Eigenkapital stieg im Jahr 2020 um 75 Milliarden US-Dollar, als die COVID-19-Pandemie einen rasanten Umsatzanstieg auf dem Online-Markt seines Unternehmens verursachte und die Aktien des Unternehmens in den Himmel schossen.

Ende Juli sollen Bezos und sein jüngerer Bruder ins All fliegen. Sie planen auch, die 82-jährige Pilotin Wally Funk mit an Bord zu nehmen. Sie wurde in den 1960er Jahren zwar ausgebildet, war aber nie ins Weltall geflogen. Ein weiterer Sitz an Bord des Raumschiffs wurde für 28 Millionen US-Dollar versteigert. Der Name des Käufers wurde noch nicht bekannt gegeben. Dem Plan zufolge soll die Raumsonde von einem Weltraumbahnhof in Texas abheben und auf eine Höhe von 105 Kilometern von der Oberfläche des Planeten aufsteigen. Der Flug soll zwischen zehn und 15 Minuten dauern.

