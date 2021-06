US-Gericht kippt Verurteilung wegen sexueller Nötigung : Bill Cosby kommt frei

Der Oberste Gerichtshof von Pennsylvania hat die Verurteilung des US-Komikers Bill Cosby wegen sexueller Nötigung aufgehoben und damit den Weg für seine Freilassung geebnet.

2018 war Cosby wegen sexueller Nötigung verurteilt worden. Er ist seit September 2018 im Gefängnis, wo er eine Strafe von mindestens drei und höchstens zehn Jahren Haft absitzen muss. Zahlreiche Anträge auf Berufung und vorzeitige Haftentlassung waren abgelehnt worden.

Mehr als 60 Frauen hatten Cosby sexuelle Übergriffe unterschiedlicher Art vorgeworfen. Im Prozess ging es allerdings nur um einen einzigen Fall aus dem Jahr 2004. Cosby wurde für schuldig befunden, die Ex-Basketballspielerin Andrea Constand im Jahr 2004 unter Drogen gesetzt und belästigt zu haben. Der Entertainer hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Der Komiker und Schauspieler war vor allem für seine Rolle als liebenswerter Ehemann und Vater in der Fernseh-Comedy-Serie "The Cosby Show" aus den 1980er Jahren bekannt, was ihm den Spitznamen "America's Dad" einbrachte.

Doch sein familienfreundlicher Ruf wurde erschüttert, nachdem Dutzende von Frauen ihn über Jahrzehnte hinweg der sexuellen Nötigung beschuldigten. Seine Verurteilung wurde weithin als ein Meilenstein in der #MeToo-Bewegung gesehen, die eine Reihe von Anschuldigungen gegen mächtige Männer in Hollywood und darüber hinaus hervorgebracht hat.

Pennsylvanias höchstes Gericht befand nun, dass Cosby aufgrund einer Vereinbarung mit einem früher mit dem Fall befassten Staatsanwalt in dieser Sache nicht hätte angeklagt werden dürfen. Der Entertainer müsse freigelassen werden, das Verfahren dürfe nicht neu aufgerollt werden.

Die Entscheidung des höchsten Gerichts von Pennsylvania überraschte viele in den USA und sorgte weithin für Schock und Ratlosigkeit. Cosby selbst äußerte sich zunächst nicht dazu.

