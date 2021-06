Bruce Springsteen in New York: Kein Eintritt mit AstraZeneca-Impfung

Bruce Springsteen kehrt mit seiner Show an den New Yorker Broadway zurück. Bereits ab dem 26. Juni will der Musiker im St. James Theatre auftreten. Eintritt haben nur Geimpfte – jedoch werden Unterschiede gemacht. Wer mit AstraZeneca geimpft ist, bleibt draußen.