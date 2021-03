Moderna beginnt Tests des Corona-Impfstoffes an Kindern und Babys in den USA und Kanada

Am Dienstag wurden den bisher jüngsten Probanden eines COVID-19-Impfstoffes die ersten Dosen des Moderna-Präparats verabreicht, berichtete Reuters unter Berufung auf eine Pressemitteilung des Unternehmens. Die sogenannte Phase 2/3-Studie, auch KidCOVE genannt, wird unter der Beteiligung des US-amerikanischen National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) und der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) ausgetragen.

Der mRNA-Wirkstoff soll zunächst älteren Kindern in kleineren Dosen als zuvor im Laufe der gleichen Studie bei den Erwachsenen im Abstand von 28 Tagen injiziert werden. Sollte sich das Mittel als sicher erweisen, wird es schrittweise auch an jüngere Kinder weitergegeben. Dies bedeutet ebenfalls, dass die Forscher die Impfdosis erhöhen werden, sobald sie festgestellt haben, ob der Impfstoff bei Kindern ein positives Sicherheitsprofil aufweist. Die Studie, die auch eine Placebo-Gruppe umfasst, wird in den USA und Kanada durchgeführt. Daran sollen insgesamt 6.750 Minderjährige teilnehmen.

Der zuvor bei Erwachsenen erfolgreich getestete Moderna-Impfstoff ist in den Vereinigten Staaten mittlerweile ausschließlich für über 18-Jährige zugelassen. Seit Dezember läuft in USA bereits eine separate Studie, die die Wirksamkeit und Sicherheit des Vakzins bei Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren prüfen soll. Deren Ergebnisse sollen schon in diesem Frühling veröffentlicht werden.

