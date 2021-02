SpaceX bringt Starlink-Satelliten in den Orbit – erste Stufe der Rakete jedoch gesunken

SpaceX hat 60 Starlink-Mikrosatelliten in die Umlaufbahn gebracht. Eine Falcon-9-Rakete beförderte die Satelliten vom Startgelände in Cape Canaveral in den Weltraum. Allerdings kehrte die erste Stufe der Rakete nicht zurück. Sie versank im Atlantik.

Das US-Unternehmen SpaceX hat 60 Starlink-Mikrosatelliten in die Umlaufbahn gebracht. Eine Falcon-9-Rakete beförderte die Satelliten am Dienstag um 22:59 Uhr (Ortszeit) vom Startgelände in Cape Canaveral in den Weltraum. Der Raketenflug wurde live auf der Webseite von SpaceX ausgestrahlt. Bereits am 4. Februar brachte das Unternehmen eine Rakete mit einer ähnlichen Ladung in den Orbit.

Die erste Stufe der Rakete konnte allerdings nicht erfolgreich zur schwimmenden Plattform "Of Course I Still Love You" zurückkehren. Sie versank wenige Minuten nach dem Start im Atlantik.

SpaceX gab in einem Twitter-Beitrag bekannt, dass "60 Starlink-Satelliten" erfolgreich in die Umlaufbahn gestartet sind.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/apZ7oTOvNk — SpaceX (@SpaceX) February 16, 2021

Starlink ist ein Satellitennetz der nächsten Generation. Das Projekt wurde im Februar 2018 gestartet. Ziel ist es, einen weltweiten Zugang zu Hochgeschwindigkeitsinternet zu gewährleisten. Insgesamt ist geplant, in der ersten Phase der Erstellung des Netzwerks etwa 12.000 Satelliten zu starten. Der Hersteller verspricht Download-Geschwindigkeiten von 50 bis 150 Megabit pro Sekunde.

