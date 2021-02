USA: Schießerei in Allina Health Clinic in Buffalo

In einem Krankenhaus in Buffalo (Minnesota/USA) ereignete sich eine Schießerei mit fünf Verletzten. Auf dem Klinik-Parkplatz explodierte ein Sprengsatz. Die Polizei nahm den potenziellen Schützen in Gewahrsam und leitete Ermittlungen ein.