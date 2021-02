Zustimmungsrate für Joe Biden sinkt auf 61 Prozent

Bidens Ranking ist im Vergleich zu den ersten Tagen seiner Präsidentschaft um zwei Prozentpunkte gesunken. Dies geht aus der Umfrage der Zeitung The Hill hervor. In der Umfrage vom 29. Januar befürworten 61 Prozent der registrierten Wähler Bidens Arbeit als US-Präsident gegenüber 63 Prozent in der Umfrage vom 21. Januar. Im Gegensatz dazu missbilligen in der jüngsten Umfrage 39 Prozent der Befragten Bidens Leistung.

Poll: Biden job approval dips to 61 percent https://t.co/I96ti5n5jupic.twitter.com/QzTEBqkTTo — The Hill (@thehill) February 2, 2021

Die neueste Umfrage ergab, dass die Unterstützung für Biden bei den Republikanischen Wählern seit der vorherigen Umfrage um sechs Prozentpunkte von 30 auf 24 Prozent gesunken ist. Die Unterstützung unter den Demokraten liegt stabil bei 94 Prozent.

Unterdessen gaben 64 Prozent der parteilosen Befragten in der jüngsten Umfrage an, dass sie die Arbeit von Biden im Weißen Haus gut heißen, gegenüber 62 Prozent in der Umfrage vom 21. Januar. Die aktuelle Umfrage von The Hill wurde online unter 945 registrierten Wählern durchgeführt.

