Erste Biden-Dekrete: Rückkehr zum Klimaabkommen von Paris, Wiedereintritt in die WHO, Maskenpflicht

Der neue US-Präsident Joe Biden hat kurz nach Amtsantritt erste Dekrete unterzeichnet. Dazu gehört der Wiedereintritt der USA in das Pariser Klimabkommen und in die WHO sowie eine Anordnung zur Maskenpflicht.