Angst vor weiteren Gewaltausbrüchen: US-Bundesstaaten verstärken Sicherheitsmassnahmen vor Kapitolen

In Anbetracht der anstehenden Amtseinführung des zukünftigen US Präsidenten, Joe Biden, wurden in mehreren US Bundesstaaten am Wochenende die Sicherheitsvorkehrung noch mehr verschärft. Die lokalen Strafverfolgungsbehörden sind in höchster Alarmbereitschaft.