US-Demokraten reichen Amtsenthebungs-Klage gegen Trump ein

Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben eine Amtsenthebungsklage gegen US-Präsident Donald Trump eingereicht. In einer Erklärung beschuldigen sie den Präsidenten des "Aufstands oder der Rebellion gegen die USA".

Trump wird beschuldigt, seinen "verfassungsrechtlichen Eid, treu das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten auszuführen" durch "Anstiftung zur Gewalt gegen die Regierung" gebrochen zu haben. Gemeint sind die Ereignisse rund um das US-Kapitol in Washington am vergangenen Mittwoch.Der Fernsehsender CNN hatte über den aktuellen Schritt der US-Demokraten bereits Stunden zuvor am Montag berichtet.

Ein im Sinne der Antragseinbringer erfolgreiches Verfahren würde neben der Amtsenthebung auch bedeuten, dass Trump für künftige Regierungsämter gesperrt ist. Damit würde ihm eine etwaige Kandidatur 2024 verwehrt.

