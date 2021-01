Politologe Dr. Eder zum Sturm aufs Kapitol: Trump hat das politische Klima vergiftet

Der Assistenzprofessor für Internationale Politik am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck, Dr. Franz Eder, spricht im Interview mit RT DE über die jüngsten Vorfälle in Washington D.C., wo Trump-Anhänger am Mittwoch unter anderem das Kapitol gestürmt hatten.