Trump appelliert an Demonstranten im Kapitol: Geht friedlich nach Hause

Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat die Demonstranten in und am Kapitol in einem Video mehrmals aufgefordert, friedlich nach Hause zu gehen. Zugleich zeigte er Verständnis für deren Verärgerung und sprach erneut von einer "gestohlenen" Wahl.

Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat die Demonstranten am Kapitol aufgefordert, friedlich nach Hause zu gehen. Er verstehe den Ärger über den Ausgang der Wahl, aber "wir müssen Frieden haben, wir müssen Recht und Ordnung haben" und die Sicherheitskräfte respektieren, sagte Trump am Mittwoch in einer auf Twitter verbreiteten Videobotschaft. Niemand dürfe verletzt werden, mahnte er.

"Ich kenne Ihren Schmerz, ich weiß, dass Sie verletzt sind. Wir hatten eine Wahl, die uns gestohlen wurde. Es war eine erdrutschartige Wahl und jeder weiß es, besonders die andere Seite, sagte er im Hinblick auf das Wahlergebnis.

"Ihr habt gesehen, was passiert, ihr habt gesehen, wie andere behandelt werden, die so schlecht und so böse sind. Ich weiß, wie ihr euch fühlt, aber geht nach Hause und geht in Frieden nach Hause", fügte er hinzu.

Anhänger von Trump hatten am Mittwochnachmittag (Ortszeit) das Kapitol gestürmt und befinden sich derzeit noch immer in dem Parlamentsgebäude. Dort sollte der Sieg von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl im November zertifiziert werden.

Joe Biden verurteilt den "Aufruhr" scharf

Biden hat die dramatischen Ereignisse rund um das Kapitol scharf verurteilt. "Zu dieser Stunde wird unsere Demokratie beispiellos angegriffen", sagte Biden. "Ich bin wirklich schockiert und traurig, dass unsere Nation - so lange Leuchtfeuer und Hoffnung für Demokratie - an so einem dunklen Moment angekommen ist."

Die Gewalt müsse enden, sagte Biden und führte weiter aus:

"Das Kapitol zu stürmen, Fenster einzuschlagen, Büros zu besetzen, den Senat der Vereinigten Staaten zu besetzen, durch die Schreibtische des Repräsentantenhauses im Kapitol zu stöbern und die Sicherheit ordnungsgemäß gewählter Beamter zu bedrohen, ist kein Protest. Es ist Aufruhr."

Die Szenen des Chaos am Kapitol spiegelten nicht "das wahre Amerika" wider, so Biden. Es handele sich um eine kleine Zahl an Extremisten, die sich der Gesetzlosigkeit verschrieben hätten. "Ich rufe diesen Mob auf, sich zurückzuziehen und die Arbeit der Demokratie voranschreiten zu lassen."

