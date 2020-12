USA: Großflächige Corona-Impfungen und Erleichterung in Pflegeheimen

In den USA läuft das Impfen auf Hochtouren. 272.000 Amerikaner hatten bis zum vergangenen Samstag eine Dosis der Pfizer/BioNTech-Impfung erhalten. Priorität haben dabei Menschen über 80 und Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen. Diese freuen sich.

Während in Deutschland am 27. Dezember mit den Corona-Impfungen begonnen wird, läuft in den USA das Impfen bereits auf Hochtouren. 272.000 Amerikaner hatten bis zum vergangenen Samstag eine Dosis der Pfizer/BioNTech-Impfung erhalten.

Zudem hatte die US-Gesundheitsbehörde am Freitag einen weiteren Impfstoff des Bostoner Unternehmens Moderna zugelassen. Bis Ende Dezember will Moderna bis zu 20 Millionen Dosen liefern. Zuerst sollen Risikogruppen den Impfstoff erhalten.

Mehr zum Thema - BioNTech-Gründer Sahin zur Corona-Mutation: Impfstoff könnte in sechs Wochen "umgearbeitet" werden