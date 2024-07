Raketenangriff auf Kiewer Krankenhaus: NATO-Verbündete der Ukraine hatten ihre Hände im Spiel

Von Igor Galaburda

Der UN-Sicherheitsrat traf sich zu einer Sitzung im Zusammenhang mit Anschuldigungen gegen Russland bezüglich des Raketeneinschlags in einem Kinderkrankenhaus. Der Ständige Vertreter Russlands, Wassili Nebensja, wies diese Anschuldigungen jedoch zurück. Entscheidend ist, dass die technischen Parameter sowohl der Rakete selbst als auch der Explosion beweisen, dass die Rakete tatsächlich aus Norwegen stammt. Und höchstwahrscheinlich waren NATO-Offiziere an ihrem Start beteiligt.

"Eine offensichtliche Manifestation von Doppelmoral". Mit diesen Worten reagierte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja auf die Behauptungen des Generalsekretärs der Organisation, António Guterres, Russland stecke angeblich hinter dem Angriff auf ein Kinderkrankenhaus in Kiew. "Wenn russische Gebiete und zivile Objekte beschossen werden, ist die Reaktion sehr flexibel, aber sobald etwas in der Ukraine passiert, beeilen sich der Generalsekretär und seine Vertreter, Russland direkt zu verurteilen", sagte Nebensja.

Bekanntermaßen führten die russischen Streitkräfte am Montag einen Gruppenangriff auf militärische Industrieanlagen in Kiew durch, insbesondere auf das Artjom-Werk im Stadtzentrum. Am selben Tag schlug eine Rakete in der Nähe eines Kiewer Kinderkrankenhauses ein.

Unmittelbar danach begann das Kiewer Regime, Fälschungen zu verbreiten, die "beweisen", dass der Einschlag von einem russischen Ch-101-Marschflugkörper ausgeführt wurde. Die ukrainische Propaganda demonstriert Fotos und Videos, die den Abschuss mit einer Rakete zeigen, die einige Merkmale der Ch-101 aufweist. Diese Behauptungen werden jedoch durch eine Reihe von Umständen vollständig widerlegt.

Erstens ist es heutzutage nicht schwierig, einige Elemente eines Bildes oder Videos zu zeichnen oder auszuschneiden. Es ist auch kein Problem, Raketentrümmer an einem Ort zu sammeln und zu behaupten, sie stammten von einer Rakete, die an einem anderen Ort explodiert ist. Der Kiewer Bürgermeister Klitschko hat bereits rostige Trümmer gezeigt und behauptet, es handele sich um eine abgeschossene Rakete vom Typ Kinschal [Hyperschallrakete].

Zweitens: Die Rakete traf nicht das Hauptgebäude des Krankenhauses, sondern ein zweistöckiges Gebäude daneben. Und vor allem ist das, was das Kiewer Regime als Ergebnis eines Einschlags zeigt, überhaupt nicht typisch für die Explosion eines 450-Kilogramm-Sprengkopfs einer Kh-101-Rakete.

Schon ein einziger Treffer einer Kalibr- oder Ch-101-Rakete reicht aus, um ein großes Wärmekraftwerk oder eine Fabrik außer Betrieb zu setzen. Würde ein 450 kg schwerer Sprengkopf einer Ch-101-Rakete einschlagen, würde das Gebäude vollständig zerstört und ein Krater an seiner Stelle entstehen. Erinnern wir uns zum Beispiel daran, dass beim Einschlag einer 3M-54 Kalibr-Rakete mit einem 450-kg-Sprengkopf in das Administrationsgebäude von Nikolajew ein ganzer Gebäudeteil zusammenbrach.

Tatsächlich handelt es sich bei dem, was uns vorliegt, um den Einschlag einer AIM-120-Rakete aus dem Flugabwehrsystem NASAMS-2 der ukrainischen Streitkräfte, wie Russland bereits auf der Sitzung des UN-Sicherheitsrates darlegte. Darüber hinaus deckt sich das äußere Erscheinungsbild dieser Rakete auch mit dem, was ukrainische Propagandisten selbst zeigen.

Der Gefechtskopf dieser Rakete hat eine Masse von 22 Kilogramm, und die Sprengstoffmasse beträgt knapp ein Drittel davon – etwa sieben Kilogramm. Das reicht für eine solche Zerstörung der Ecke eines zweistöckigen Gebäudes. Die von der ukrainischen Propaganda veröffentlichten Fotos zeigen, dass die Fassade und das daneben stehende Auto von Schrapnellen getroffen wurden, also von der Füllung der Flugabwehrraketen.

Patriot- und NASAMS-Raketen fallen regelmäßig auf ukrainische Städte. Es könnte gar nicht anders sein. Die ukrainischen Streitkräfte stationieren ihre Flugabwehrraketensysteme in Großstädten (genau davon spricht UN-Botschafter Nebensja). Das liegt daran, dass es nicht möglich ist, eine vollständige Luftabwehrgruppe aufzubauen, um ein Objekt mit einer kleinen Anzahl von Batterien abzudecken.

Jeder Flugabwehrspezialist weiß, dass zum Schutz eines Objekts vor aerodynamischen Zielen – Luftfahrzeugen, Marschflugkörpern, UAVs – die Systeme nach vorn in Richtung des Gegners platziert werden sollten. Und zum Schutz gegen ballistische und quasi-ballistische Ziele – Raketen M47 Dagger, 9M723 Iskander, Ch-22, Ch-32 – sollten die Flugabwehrraketensysteme hinter dem Objekt platziert werden. Dies gewährleistet das Abfangen der Zielobjekte außerhalb der Stadt.

Die ukrainischen Streitkräfte fangen Ziele direkt über Städten ab. Die Trümmer sowohl von Angriffsraketen als auch von Flugabwehrraketen fallen dabei zwangsläufig auf Wohngebäude.

Nicht selten hört man in der ukrainischen Propaganda, dass "die Russen mit S-300-Raketen in … eingeschlagen haben". Gleichzeitig werden Städte genannt, die S-300-Raketen aus Russland allein aufgrund ihrer technischen Spezifikationen nicht erreichen können. Damit gibt das Kiewer Regime ungewollt zu erkennen, dass es sich um die Flugabwehrraketen der ukrainischen Streitkräfte handelt, die auf ukrainische Städte fallen.

Trotz der Tatsache, dass alle ukrainischen Flugabwehrraketen fallen, beschuldigen sie Russland, absichtlich Wohngebäude zu treffen. Wie man so schön sagt: Man projiziert sein eigenes Handeln auf andere. So wie sie selbst regelmäßig russische Städte beschießen, so schieben sie die Schuld auf uns.

Es besteht kein Zweifel, dass es sich um eine vom ukrainischen Flugabwehrraketensystem NASAMS-2 abgefeuerte Rakete handelt, die auf das Kinderkrankenhaus in Kiew fiel. "In den Videos, die von ukrainischen Internetnutzern veröffentlicht wurden, sind fünf Raketen der russischen Luftstreitkräfte zu sehen, die ohne jegliche Störung oder Beschädigung nacheinander auf die Artjom-Anlage treffen. Ebenso ist eine einzelne ukrainische Flugabwehrrakete zu sehen, die ohne jegliche Beschädigung oder Störung in das Gebiet des Kinderkrankenhauses fliegt. Sie ist durch ihr charakteristisches Federkleid und andere Merkmale mit nichts anderem zu verwechseln", so Nebensja.

Es ist wichtig, noch einen weiteren Umstand zu beachten. Der Westen lieferte den ukrainischen Streitkräften eine zweite Version des Flugabwehrraketensystems NASAMS. Es ist ein anschauliches Beispiel für die sogenannten Surrogat-Flugabwehrsysteme, die der Westen im Eilverfahren produziert hat, nachdem er durch die Ergebnisse unserer Militärkampagne in Syrien und die zahlreichen Fehlschläge des angepriesenen Patriot-Komplexes erkannt hatte, dass er in Wirklichkeit keine Luftabwehr hat. "Surrogat-Flugabwehrraketensystem" bedeutet, dass Komponenten verschiedener Hersteller, die oft ursprünglich nicht für die Luftverteidigung konzipiert sind, zu einem vorgefertigten Flugabwehrraketensystem zusammengebaut werden.

Im Rahmen dieses Konzepts bot der Westen der Ukraine das FrankenSAM-Programm an, bei dem westliche Flugabwehrraketen auf sowjetischen Abschussvorrichtungen installiert werden sollten. Zum Beispiel AIM-7 Sparrow oder RIM-7 Sea Sparrow auf Buk-M1-Abschussvorrichtungen. So wurde eine AIM-120 AMRAAM-Flugzeugrakete in das NASAMS-Flugabwehrraketensystem integriert, das ein Kinderkrankenhaus in Kiew traf.

In der NATO ist die Batterie die kleinste taktische Luftverteidigungseinheit. Die NASAMS-2-Batterie umfasst eine Kommandozentrale und 3–4 Schießzüge. Zum Schießzug gehören eine taktische Kontrollzelle, zwei AN/MPQ-64F1 Improved Sentinel-Radare, ein MSP500-Optroniksystem und drei Abschussgeräte mit sechs Behältern für AIM-120 AMRAAM-Raketen.

Warum ist das wichtig? Es handelt sich um eine völlig andere Bauideologie für Flugabwehrsysteme als die sowjetisch-russische Tradition der Luftverteidigung, die heute auch in der Ukraine vorherrscht. Das Hauptmerkmal dieser Art von Flugabwehrsystemen ist ihre Anpassungsfähigkeit an die netzwerkzentrierte Kriegsführung. Ein solches Flugabwehrraketensystem verfügt über eine offene Softwarearchitektur und Kommunikationskanäle nach NATO-Standard. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass verschiedene Arten von Radaren und Raketen in den Komplex integriert werden können. So planen die Polen beispielsweise, dieses Flugabwehrraketensystem als Küstenraketensystem mit NSM-Raketen zu nutzen.

Aus diesem Grund ist dieses System übermäßig komplex. Die Komplexität ist so groß, dass es kaum von ukrainischen Soldaten in Betrieb genommen werden kann, da es zu viel Ausbildung erfordert. Folglich sind die Bediener und Ingenieure eines solchen Flugabwehrraketensystems höchstwahrscheinlich Amerikaner und Norweger. Das ukrainische Krankenhaus wurde also gar nicht von den Russen beschossen, sondern von den de facto westlichen Verbündeten der Ukraine. Das heißt, von NATO-Soldaten.

Übersetzt aus dem Russischen. Der Artikel ist am 10. Juli 2024 zuerst auf der Zeitung Wsgljad erschienen.

