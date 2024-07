Satirische Gedanken des Balkonisten: Über Fans, Fieberwahn und Fußball

Eine Lesermeinung von Mikhail Balzer

Unser Balkonist konnte heute seinen morgendlichen Milchkaffee nicht wie üblich in Ruhe auf dem Balkon genießen, denn – aufgeschreckt von der Tröte eines Schulkindes im Trikot der spanischen Fußballnationalmannschaft – sprang Kater Murr III hoch, rannte über einen kleinen Stapel gelesener Zeitungen und zweier Bücher, die allesamt durcheinandergewirbelt wurden.

Nun sah es hier ja beinahe so bunt aus, wie der "beste Regenbogen aller Zeiten", der derzeit an manchem deutschen Ministerium prang(er)t. Also dort, wo man am liebsten die deutsche Nationalflagge im Keller verstecken würde, um sie durch eine woke-diverse Flagge EU*ropiens am regenbogenbunten Band zu ersetzen? Und überhaupt, was schert man sich in der Hauptstadt der "neuen vereinigten Bundesrepublik" auch um nicht genehmigte Varianten der Regenbogenfahne, wie nun auch das Bundesfamilienministerium öffentlich gemacht hat.

Meinung Was der Sternfahrer Ijon Tichy nach seiner legendären Zeitschleife zu sehen bekam

Hingegen sind selbst bei Fans beliebte Schlagertitel wie "döp dö dö döp" untersagt, und deutsche Nationalflaggen scheinen irgendwie zu Zeiten der Meisterschaft einer nur vom Sport bewegten, antikorrupten, doch politisch hyperkorrekten diversen UEFA aus der Mode gekommen zu sein. Speziell an fahrenden Autos oder gar im Stadion und beim "Public Viewing" sieht man dementsprechend deutlich weniger als noch während der "Heim-WM" 2006 – da hat wohl der "neue deutsche Fußballfan", in Gestalt des biedermeierlichen Mitläufers mit vorauseilendem Gehorsam alle Wünsche von den Lippen gratismutiger Politiker abgelesen!

Und neuerlich fragt eine Berliner Tageszeitung, wer denn diese Berliner wären, die mit der (traditionellen) Deutschlandfahne feierten. Es scheint fast, dass nur die (jetzt und hier verbotene) Fahne einer gewissen Nationalmannschaft noch unerwünschter wäre – selbstverständlich ohne dass dies ein Zeichen des Rassismus sei. Nein, man hatte diese Mannschaft mal eben auf Beschluss der am besten moralisierenden EU*ropischen Politiker von der EM- Qualifikation ausladen müssen – wegen gleichsam "national-aggressiver Verstöße gegen das fußballerische Wertesystem UEFA*zoniens" – also als kollektive Bestrafung nach den Wertvorstellungen einer regelbasierten Ordnung, die natürlich außensportlich nicht nur "vom Völkerrecht kommt", sondern wohl auch vom "rauf-und-runter" Hüpfen, wie in der Diplomatie.

Auch ansonsten präsentiert sich das neue, das Regenbogenbunt*Land im Herzen EU*ropiens von seiner besten Seite, wie wir aus der internationalen Presse selbst vorgeblich befreundeter Staaten lesen dürfen. Da liest man von Warnungen mit reißerischem Titel "England in Zombieland" die eindringliche Aufforderung an englische Fußballfans, die von der UEFA "empfohlenen" Unterkünfte in der Nähe kritischer Frankfurter Viertel zu meiden, denn dies sei der "gefährlichste Slum Deutschlands" mit "Drogen-Zombies" .

Der Leser fürchtet nun: Wie ist es denn dann wirklich um die "deutsche Gastfreundschaft" bestellt? Aber nein, sofort bekommen wir (die wir schon geringfügig länger in diesem Land leben) die passende Antwort aus korrekt informierten medial-politischen Kreisen: Alle sollen sofort gemeinsam Aufstehen und Zeichen setzen – gegen rääächts und Nationalismus –, mitmachen und bitteschön applaudieren bei Diversität und buntem Gedöns; das Ganze dann noch mit der Regenbogenbunt*Fahne anstelle der in die Jahre gekommen Deutschen Nationalflagge!

Wenn es nicht so realsatirisch wäre, würde man denken, alle wären im Fieberwahn: Man sehe sich nur die infantil-naiven Posts der Vorzeigemarionetten der nicht mehr von ganz so vielen Wählern unterstützten Reichstagsmann/frauschaft an, wie sie sich im kunterbunten Kasperletheater der Eitelkeiten auf X (vormals Twitter) präsentieren. Und diese seltsame hochfieberhafte Krankheit infizierte das Fußballland schon früher und kaum weniger provokativ: die politisch korrekte Haltung wurde da vorgezeigt mit Regenbogen- Armbinden an Gratismut, dies in einem wirklich gastfreundlichen arabischen Land.

Heute hingegen geht's mit noch mehr Cancel und ohne Culture dann sogleich weiter. So, wie denn auch die Fahrpläne der Bahn und des ach so schöngeredeten "Öffentlichen Nahverkehrs" auch sofort gecancelt werden – was erstaunlicherweise bei anderen, wohl doch nationalistisch denkenden und Deutsch sprechenden Gästen gar nicht gut ankam (versäumten doch einige das teuer bezahlte Spiel ihrer Nationalmannschaft).

Nicht nur die Bahn cancelt, nein, auch das "typisch deutsche Essen" in Stadien und Fanmeilen wird nun einer "good governance" durch die beste Nanni unterzogen: also fleischfrei und vegan, aber eventuell gerne mit Heuschreckengebeinen, dargereicht. Dazu eher kein Bier, sondern alkoholfreie und geschmacksarme amerikanische Brause und Plörre. Böswilligen Gerüchten zufolge gibt es zwar noch real existierende Minderheiten Bier trinkender und Bouletten-Brötchen essender internationaler Fußballfans; jedoch sollen diese im Gegensatz zu der Minderheit der LGBTQ*xyz-Gemeinde keine Berücksichtigung finden.

Leider gecancelt wurde mutmaßlich auch das öffentliche "Outing" homosexueller Fußballspieler, wie die Hofschranzen Presse bedauernd anmahnt – dies unter dem durchaus diskriminierenden Postulat, dass doch auch viele Fußballer schwul sein müssten. Hingegen tappte eine ungelernte, aber in Kirchen- und grünen Kreisen treppauf gefallene Weltverbesserin unerwartet in eine andere Cancel-Falle: nämlich mit ihrer Forderung, mehr dunkle Hautfarbe bei den Spielern der Regenbogenbunt*Nationalmannschaft zu sehen. Da war ihr doch versehentlich so ein rassistischer Unterton hineingeraten, was Wind auf die Mühlen eines deutschen Fernseh-Philosophen war.

Dieser hatte doch tatsächlich gewagt, besagter Regenbogen*affinen politischen Kraft Rassismus zu unterstellen. Würden er und viele andere Weltverbesserer doch auch mal dieses Kriterium bei der Ab-Cancelung russischer Spieler von der UEFA-EM überprüfen (aber bitte doch: Russophobie sei keine Variante des Rassismus – 1914 lässt grüßen!).

Abschließend kommt unser Balkonist noch zum Werte wie die Welt verbessernden Drehbuch dieses großartigen Sportevents. Ihm scheinen da doch ein paar Pannen hineingeraten zu sein: In einer Vorgruppe lief nicht alles so ganz nach Plan, sollte doch die eine Mannschaft eines besonderen Landes, das sich gerade breiter finanzieller und militärischer Unterstützung erfreut, eigentlich zum Jubel aller Wert*Europäer ins Achtelfinale einziehen und die Überlegenheit des Wertvoll*Westerns aufzeigen. Doch leider gab es da in den letzten Spielen der Gruppe ein böses Unentschieden zu viel (das andere Unentschieden hingegen war ja das Gute). Nun ja, Schwamm drüber, denn die UEFA ist ja völlig frei von Korruption und so muss man, demokratisch wie man ist, auch mal ungünstige Ausgänge der hochgepreisten Wetten hinnehmen.

Jetzt hoffen wir aber, dass nicht allzu viele "Favoriten" auf dem Weg zum großen bunten Finale sterben! Die nächste Panne im Drehbuch betrifft nun ausgerechnet die regenbogenbunte Mannschaft der woken Gastgeber. Wie konnte es passieren, dass da bereits zwei Wett- wie Medien-Favoriten schon im Viertelfinale gegeneinander spielen müssen. Nun hoffen wir doch inständig, dass man nicht vorzeitig gegen die fantastisch und wie fieberhaft aufspielenden Südeuropäer ausscheidet. Vielleicht hilft hier ein Stoßgebet der grün- evangelischen ehemaligen Vorsitzenden der EKD, obwohl dies dann auch wieder als nicht genügend paneuropäisch gecancelt werden müsste.

Mehr zum Thema - Lesermeinung: Verwandeltes Land – oder: Als Ijon Tichy nach langer Raum- und Zeitreise heimkehrte