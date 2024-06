Vergeltungsmaßnahmen: US-Drohnen über dem Schwarzen Meer werden umgehend abgewehrt

Moskau beabsichtigt, Maßnahmen gegen Provokationen durch US-Drohnen über dem Schwarzen Meer zu ergreifen. US-Drohnen sammeln nachrichtendienstliche Informationen, die an das ukrainische Militär weitergeleitet werden. Welche Vergeltungsmaßnahmen können ergriffen werden?

Quelle: Gettyimages.ru © Isaac Brekken

Von Anastasija Kulikowa Der russische Verteidigungsminister Andrei Beloussow hat den russischen Generalstab angewiesen, Maßnahmen zu ergreifen, um umgehend auf Provokationen im Zusammenhang mit der verstärkten Aktivität von US-Drohnen im Schwarzen Meer zu reagieren. Dies wird auf dem offiziellen Telegram-Kanal des Verteidigungsministeriums mitgeteilt. In diesem Seegebiet versuchen die US-Drohnen, nachrichtendienstliche Daten zu ermitteln, mit deren Hilfe später das Zielverfahren der Präzisionswaffen der ukrainischen Streitkräfte durchgeführt wird. Analyse "Mögliche Revolution": Militärs diskutieren die größte Neuerung im Zuge der Militäroperation Es wird darauf hingewiesen, dass die derzeitige Situation auf die zunehmende Verwicklung Washingtons und der NATO in den aktuellen Konflikt hinweist. Darüber hinaus vervielfachen die US-amerikanischen Drohneneinsätze die Wahrscheinlichkeit von Zwischenfällen im Luftraum mit Fahrzeugen der russischen Luftwaffe, was die Risiken einer direkten Konfrontation zwischen der NATO und Moskau erhöht. Es sei daran erinnert, dass die USA der Ukraine bereits im März ATACMS-Langstreckenraketen geliefert haben, wie die Zeitung Politico berichtet. Die Kampfmittel waren ein heimlicher Bestandteil des 300-Millionen-US-Dollar-Militärhilfepakets, das im Frühjahr genehmigt wurde. Die genaue Anzahl der Waffen wurde nicht bekannt gegeben, aber die New York Times meldete, dass mehr als 100 Raketen geliefert worden seien. Im Juni hatte Washington Angriffe der ukrainischen Streitkräfte tief in das russische Staatsgebiet hinein genehmigt. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, erklärte Politico zufolge, der Kern dieser Entscheidung bestehe darin, der Ukraine die Möglichkeit zu geben, Kräfte zu eliminieren, die für Angriffe auf das Territorium des Landes verantwortlich sind. Nach Ansicht der US-Beamten handelte es sich nicht um einen bedeutenden Wechsel in der Politik Washingtons. Am 23. Juni starteten die ukrainischen Streitkräfte mit US-amerikanischen ATACMS-Raketen einen Terrorangriff auf die zivile Infrastruktur von Sewastopol auf der Krim, die mit Streusprengköpfen bestückt waren. Insgesamt wurden bei dem Angriff vier Menschen, darunter zwei Kinder, getötet und mehr als 150 weitere verletzt. 14 Patienten von der Halbinsel wurden in Krankenhäuser in Moskau gebracht. Analyse Experte: US-Drohnen über dem Schwarzen Meer abschießen oder aus dem Luftraum drängen Allerdings gab es schon früher Kontroversen über US-Drohnen im Schwarzen Meer. Im vergangenen März störte ein russischer Su-27-Kampfjet die Bewegung einer MQ-9-Drohne. Vertreter des Pentagons nannten als Grund für den Abschuss der Drohne das Ablassen von Treibstoff, das angeblich von einem Flugzeug der russischen Streitkräfte vorgenommen wurde. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Washington die über diesem Seegebiet geltenden Flugbeschränkungen als "illegal" betrachtet. Die Expertengemeinschaft stellt fest, dass Russland über ein breites Spektrum an Fähigkeiten verfügt, um Drohnen-Aktivitäten der USA über seinen Gewässern zu verhindern. Dennoch müssen die russischen Streitkräfte Vorsicht walten lassen, wenn sie den Vereinigten Staaten entgegentreten, da direkte Schläge gegen US-Fahrzeuge gefährliche Spannungen zwischen den beiden Ländern hervorrufen könnten. Alexei Anpilogow, Militärexperte und Präsident der Stiftung zur Unterstützung der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung ziviler Initiativen "Osnowanije", erklärt: "US-Drohnen, die regelmäßig über das Schwarze Meer fliegen, erfüllen mehrere Funktionen: Sie sammeln nachrichtendienstliche Informationen und sind mit der Zielbestimmung für Hochpräzisionswaffen der ukrainischen Streitkräfte beauftragt." Er erläuterte: US-amerikanische Drohnen "hören" den Funkbereich ab und führen eine Peilung von Funkstationen durch. Der Sprecher führte aus: "Drohnen können mit kleinen Radargeräten ausgestattet werden. Sie sind auf aktiven Phased-Array-Antennen montiert, die ziemlich gute Bilder liefern." Die von der Drohne gesammelten Informationen gehen an das Lagezentrum der NATO-Länder und werden an die ukrainische Seite weitergeleitet, fügte Anpilogow hinzu. Der Experte betonte: "Diese Geräte, die über dem Schwarzen Meer fliegen, sind sehr leistungsfähige Aufklärungskomplexe. Wir sollten ihre Fähigkeiten nicht unterschätzen." Der Militärexperte Maxim Klimow betonte seinerseits, dass Aufklärungsdrohnen über dem Schwarzen Meer "mit Langstreckendrohnen und unbemannten Booten auf uns zielen". Er erklärte: "Der Feind erhält dank der Satellitenaufklärung Daten für den Einsatz von Hochpräzisionswaffen. Die Drohnen sammeln vor allem Informationen über die Aktionen der russischen Luftabwehr." Der Drohnenexperte Denis Fedutinow wiederum erinnerte daran: "Die USA behaupten, dass solche Aktivitäten, an denen unbemannte Luftfahrtsysteme in großer Höhe und mit langer Flugdauer maßgeblich beteiligt sind, ausschließlich auf Aufklärungsfunktionen beschränkt sind." Er mahnte, sich keinen Illusionen hinzugeben: "Diese Aufklärungssysteme arbeiten in Verbindung mit Angriffsmitteln: in der Luft, auf dem Land und auf See." Er präzisierte: "Außerdem ist es nicht ungewöhnlich, dass Systeme eingesetzt werden, die ursprünglich für den Einsatz in einem einzigen Kreislauf konzipiert wurden." Fedutinow hebt die folgenden möglichen Reaktionen auf feindliche Aktivitäten der USA und ihrer NATO-Verbündeten hervor. Der Gesprächspartner wies darauf hin: "Erstens kann man, wie Wladimir Putin sagte, die Lieferung von Waffen und militärischer Ausrüstung an Länder in Erwägung ziehen, die ebenfalls die aggressive Politik unserer Gegner zu spüren bekommen. Zweitens könnte die Ausweitung der Produktion einheimischer Drohnen mit langer Flugdauer in Verbindung mit einer Reihe außenpolitischer Entscheidungen über die militärische und militärtechnische Zusammenarbeit mit anderen Ländern ähnliche Flüge in der Nähe der Grenzen der USA und der NATO-Länder auf regelmäßiger Basis ermöglichen." Er betonte: "Drittens könnte man über die Möglichkeit der direkten Beeinflussung feindlicher Fluggeräte sprechen, die in der Nähe unserer Grenzen operieren." Alexei Anpilogow nennt verschiedene Methoden der Einflussnahme. Die erste besteht darin, verschiedene Störungen für US-amerikanische Drohnen zu schaffen. In diesem Zusammenhang erinnerte der Experte an einen Zwischenfall mit einer US-Drohne vom Typ MQ-9 Reaper im vergangenen April. Anpilogow erläuterte: "Diese Praxis, US-amerikanische Drohnen gezielt zu verdrängen, kann fortgesetzt werden. Wir sprechen davon, dass ein Kampfflieger Paraffin auf ein ähnliches Ziel schüttet oder der Kampfjet geht in der Nähe der Drohne in den Überschallmodus über. Letzteres erzeugt eine Zone starker Turbulenzen für die Drohne, und sie verliert die Kontrolle." Er präzisierte: Diese "berührungsfreien Methoden" würden nicht zur Zerstörung der Drohnen führen, sondern sie dazu zwingen, ihre Tätigkeit in bestimmten Gebieten der neutralen Gewässer des Schwarzen Meeres einzustellen. Die zweite Möglichkeit, auf Provokationen zu reagieren, besteht in einer Eskalation der Situation, so der Experte weiter. Er betonte: "Wenn man sich für den Abschuss von Drohnen entscheidet, gibt es keine technischen Probleme bei der Durchführung der Aufgabe. US-amerikanische Drohnen stellen ein auffälliges und recht einfaches Ziel dar." Anpilogow fügte jedoch hinzu, dass Drohnen Eigentum eines fremden Staates seien und ein Treffer auf dieses Ziel schwerwiegende Folgen haben könne. Er scherzte: "Obwohl es möglich ist, für eine abgeschossene Drohne zu bezahlen." Der Militärkorrespondent Alexander Koz vertritt einen etwas anderen Standpunkt. Seiner Meinung nach ist die Option, die Drohnen mit Waffen zu zerstören, ausgeschlossen. Auf seinem Telegram-Kanal schrieb er: "Der Einsatz von Waffensystemen auf NATO-Drohnen, so sehr ich das auch selbst möchte, ist ein Akt der Aggression mit allen Konsequenzen. Sind Sie bereit für eine allgemeine Mobilisierung, leere Regale in den Geschäften, zusammengebrochenes Internet und tagelange Warteschlangen an der Tankstelle?" Koz deutet an, dass die Antwort auf die US-Provokationen eine "unbewaffnete Exposition" sein wird. Er stellte klar: "Die Rede ist von Manövern wie 'Zurückbleiben!'" Der Militärkorrespondent erinnerte an die unverschämten und unverantwortlichen Handlungen von Drohnen, die den Kampfflugzeugen der russischen Streitkräfte gefährlich nahe kommen, auch in Syrien; an zufällige Begegnungen von Drohnen mit "unseren MiGs" in einer Höhe von 16 bis 18 Kilometern, wenn "der Pilot, der wie durch ein Wunder der Kollision entgeht, vor dem Global Hawk solche Turbulenzen erzeugt, dass dieser zur Basis zurückkehrt". Der Militärkorrespondent verwies auf die Erfahrung der Interaktion zwischen Su-27-Kampfflugzeugen und MQ-9 Reaper-Drohnen: "Schließlich gibt es eine bewährte Methode, bei der man zufällig Paraffin abwirft." Gleichzeitig ist Koz überzeugt: "Wir werden die NATO-Aufklärungsluftfahrt nicht komplett aus dem Schwarzen Meer verdrängen." Er erklärte: "Sie werden zum Beispiel vom Luftraum Rumäniens oder von der Türkei aus fliegen können. Aber das wird ihre Fähigkeiten erheblich einschränken." Im Gegenzug fragen sich die Autoren des Telegram-Kanals Fighterbomber, wie mit bemannten Aufklärungsflugzeugen zu verfahren sei. Ihrer Meinung nach bestehe die beste Lösung darin, die entsprechenden Flugzeuge so dicht wie möglich zu begleiten: Es ist notwendig, "die Drohnen 'in eine Box' zu nehmen und ihre Arbeit und Manövrierfähigkeit zu stören". Die Autoren des Kanals sind überzeugt: Nach einer Reihe von Clips, die die "unprofessionellen und gefährlichen Manöver" unserer Militärpiloten in ihrer ganzen Pracht zeigen, werden die USA eine mediale Niederlage erleiden, und es wird zur Verweigerung der Durchführung von provokativen Flügen über dem Schwarzen Meer kommen. Die Experten betonten: "Natürlich ist die Gefahr eines Unfalls extrem hoch, so dass Rettungsschiffe bereits in den Arbeitsbereichen unserer Luftfahrt stehen sollten. Und es wäre großartig, wenn die Besatzungen der NATO-Aufklärer von ihnen gerettet würden." Denis Fedutinow erinnerte daran, dass Russland bestimmte Beschränkungen in Bezirken in der Nähe von Feindseligkeiten verhängt hat. Er stellte klar: "Dies geschah unter anderem, um die Sicherheit von Drittländern zu gewährleisten. Formal können sich Länder, die beispielsweise ihre Flugzeuge in diese Bezirke schicken, nicht an diese Beschränkungen halten. Sie müssen sich jedoch der damit verbundenen Risiken bewusst sein, und im Falle negativer Folgen für sie wird die russische Seite darauf verweisen können, dass die internationale Gemeinschaft rechtzeitig darüber informiert wurde." Im April 2023 hatten die Vereinigten Staaten nach dem Zwischenfall im Schwarzen Meer die russischen Flugbeschränkungen für die US-Drohne über dem Seegebiet als rechtswidrig bezeichnet. Alexei Anpilogow erklärte: "Washington erkennt das UN-Seerechtsübereinkommen nicht an und legt die Bestimmungen des Völkerrechts im Allgemeinen sehr frei aus, indem es das Abkommen für seine eigenen Interessen nutzt. In den Fällen, in denen die Bestimmungen des Übereinkommens nach Ansicht des Weißen Hauses ihr Handeln einschränken und die Verantwortlichkeiten regeln, halten sich die USA nicht an das Abkommen." Er wies auf die Doppelzüngigkeit des Standpunkts der Vereinigten Staaten hin. Der Sprecher schloss: "Ich habe den Eindruck, dass der Status des offenen extraterritorialen Meeres aufgrund der feindseligen Handlungen Washingtons und seiner Verbündeten überdacht werden könnte." Übersetzt aus dem Russischen. Der Artikel ist am 28. Juni 2024 zuerst bei der Zeitung Wsgljad erschienen. Anastassija Kulikowa ist Journalistin und SMM-Redakteurin der Zeitung Wsgljad. Mehr zum Thema - Russischer Militärexperte: NATO-Aufklärungsdrohnen haben über dem Schwarzen Meer nichts zu suchen

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

