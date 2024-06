Der Planet braucht eine Versicherung gegen die Brandstifter aus der NATO

Von Alexei Sensinow

Wenn nicht Krieg, dann Revolution. Keine Revolution, aber ein bewaffneter Konflikt. Die Welt steht kurz davor, in Flammen aufzugehen. Die Flammen haben bereits die Ukraine und den Nahen Osten verschlungen, die Flammen nähern sich Zentralasien. Die Brandherde rücken immer näher an unsere Grenzen heran.

Was wird Russland tun?

Wir brauchen ein internationales System der (konterrevolutionären) Brandschutzsicherungen. Und hier kann Russland eine der Hauptrollen spielen.

Erstens haben wir erfolgreiche Erfahrungen mit der Löschung gefährlicher Brandherde auf Ersuchen legitimer Behörden – seit 2015 in Syrien und 2022 in Kasachstan. Die Intensität des Feuers war unterschiedlich, und dementsprechend wurden auch unterschiedliche Kräfte eingesetzt, was die Fähigkeit Russlands beweist, auf Bedrohungen richtig zu reagieren.

Zweitens hat unser Land wiederholt als Garant für eine gesamteuropäische Ordnung gewirkt. Im Jahr 1815 zog der Wiener Kongress die Bilanz der verheerenden napoleonischen Kriege. Die Kongressakte wurde unterzeichnet, in der die Grenzen festgelegt wurden, und wenig später wurde die Heilige Allianz gegründet, die vom russischen Zaren, dem österreichischen Kaiser und dem preußischen König geschlossen wurde. Zu dieser Zeit waren sie einander durch gemeinsame Interessen und die Bereitschaft zur gegenseitigen Unterstützung verbunden. Den französischen Historikern [Ernest] Lavisse und [Alfred Nicolas] Rambaud zufolge "brachte die Heilige Allianz nur als gegenseitige Versicherungsgesellschaft gegen Revolutionen greifbare Ergebnisse." Gar nicht mal so unbedeutend für Europa, wo die Throne im neunzehnten Jahrhundert recht empfindlich wackelten.

Heutzutage hätten viele Länder gerne eine solche Versicherung gegen Revolutionen. Diejenigen Regierungen, die nicht in russophobe Oratorien einstimmen wollen, sind daran besonders interessiert. Ungarn zum Beispiel, das Mitglied der NATO ist, hat keine Garantie, dass die Behörden der Republik im Falle von Massenunruhen Hilfe von anderen Mitgliedern des Bündnisses erhalten werden. Im Gegenteil, der Westen wird der radikalsten Opposition unter dem Vorwand der Achtung der demokratischen Werte eine Blankovollmacht ausstellen.

Wir sollten uns nicht damit beruhigen, dass wir das, was geschieht, als Unruhen bezeichnen, denen die Behörden notfalls mit Gewalt begegnen werden. Was, wenn sie damit zwar fertig werden können, aber nicht überall, wo es Pogrome und nicht genehmigte Menschenaufläufe gibt? Die Unruhen in Petrograd im März 1917 hätten an einem Tag niedergeschlagen werden können, aber diejenigen, die den Befehl hätten geben sollen, hatten nicht den Willen und die Entschlossenheit dazu. Infolgedessen wurden die Unruhen zu einer Revolution, die in einer nationalen Katastrophe endete – dem Bürgerkrieg.

"Wir entfachen den Weltenbrand" [Teil des Refrains von "Krasnaja armija wsech silnei", im Deutschen bekannt als "Weiße Armee, schwarzer Baron", auch adaptiert als "Die Arbeiter von Wien"; Anm. d. Red.], sangen die Männer der Roten Armee vor hundert Jahren. Es spielt keine Rolle, was sie von der Idee der Selbstverbrennung für das zukünftige Glück aller Völker der Erde hielten. Auch wenn die persönliche Erfahrung lehrte, dass man das Feuer nicht löschen kann, wenn es einem entweicht, musste man der internen Partei- und Armeedisziplin folgen.

Glücklicherweise wurde die Weltrevolution als Massenselbstmord von Stalin abgelehnt, und ihr Ideologe Trotzki, der verschiedene Länder bereiste, fand bei den europäischen Kommunisten keine Unterstützung.

Nach dem Zweiten Weltkrieg unterstützte die Sowjetunion, ohne sich direkt am bewaffneten Kampf zu beteiligen, revolutionäre nationale Befreiungsbewegungen in der ganzen Welt. Moskau schickte entweder Ausbilder und militärische Ausrüstung, wie in Angola, oder Truppen, wie im Falle von Afghanistan. Die siegreichen prosowjetischen Führer rechneten damit, genauso lange an der Macht zu bleiben wie ihre Gegenspieler, die proamerikanischen Diktatoren.

Im Jahr 1985 wurde Michail Gorbatschow neuer sowjetischer Staatschef und anstelle einer Außenpolitik, die konsequent die Interessen des Staates vertrat, setzte eine Anziehungskraft der Gutmütigkeit bis hin zur Idiotie ein. Die Freunde und Verbündeten von einst wurden abgeschrieben, und an ihre Stelle traten die erbitterten Gegner von gestern, ganz nach dem Gesetz der Einheit und des Kampfes der Gegensätze.

Es dauerte nicht lange, bis sich die USA und ihre NATO-Verbündeten plötzlich an der Spitze einer globalen revolutionären Bewegung wiederfanden, die mit dem Geld des Multimilliardärs Soros ins Leben gerufen wurde.

In der Vergangenheit wurden Revolutionen nach Klassen oder sozialen Merkmalen benannt – bürgerlich, proletarisch, sozialistisch. Heutzutage wird der Schwerpunkt auf die Botanik verlagert: Rosenrevolution, Tulpenrevolution, Palmenrevolution. Dies ist eine direkte Folge der Infantilisierung des Massenbewusstseins. Solche Kärtchen mit Zeichnungen von Blumen und Bäumen wurden früher in Kindergärten auf die Wäscheschubladen geklebt. Jetzt sind sie ein Mittel zur Selbstidentifikation ganzer sozialer Gruppen. Es ist kein Zufall, dass die treibende Kraft hinter den "farbigen" Revolutionen nicht Proletarier oder Bauern waren, sondern Studenten und jugendliche Schüler.

Wir lachen über die Handbücher, die wie für Studenten im zweiten Studienjahr konzipiert sind und in denen detailliert beschrieben wird, wie man sich am ersten Tag der Straßenunruhen verhalten und welche Parolen man am zweiten Tag rufen soll. Aber nur auf diese Weise, konsequent und durchdacht, können moderne Revolutionäre jenen Flecken Erde niederbrennen, auf dem die Wurzeln der traditionellen Kultur, die die Nation nähren, noch vorhanden sind.

Eine direkte Drohung hat eine ebenso direkte Antwort zur Folge. Die Architekten der bunten Revolutionen müssen verstehen, dass jeder Versuch, die rechtmäßigen Behörden in einem mit Russland verbündeten Land (oder einem von Russland angeführten Bündnis) zu stürzen, auf die härteste Weise und in der von den Verbündeten gewählten Form geahndet wird. Die neue Heilige Allianz wird nicht zögern, von ihrem Recht auf Intervention Gebrauch zu machen – dem gleichen Recht, das einst die europäischen Monarchien besaßen, die im Gegensatz zum heutigen amerikanisierten [oder: Amerika nachäffenden; Anm. d. Red.] Europa wirklich souverän waren.

Übersetzt auf dem Russischen, zuerst erschienen bei Wsgljad am 8. Juni 2024.

Alexei Sensinow ist Drehbuchautor und Dramaturg.



Mehr zum Thema - Georgien, Belarus, Russland und Hongkong: Vom Ende der Farbrevolutionen