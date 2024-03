Der Kampf gegen links?

Von Tom J. Wellbrock

Ob "links-grün", "grün-versifft" oder "linksversifft" – derlei Bezeichnungen erweisen Kritik an der herrschenden Politik einen Bärendienst. Denn sie implizieren eine Definition von Linkssein, die mit linken Werten und Überzeugungen nichts (mehr) zu tun hat. Die menschenverachtende Politik lässt sich somit in das humanistische Licht eines verantwortungsvollen Handelns heben. Dort gehört sie aber definitiv nicht hin.

Margarete Stokowski vom Spiegel fühlt sich wohl, wenn sie schreibt:

Stokowski ordnet sich als links ein und macht keinen Hehl daraus, dies als Privileg zu empfinden. Dabei hat sie weder für "rechts" noch für "links" eine brauchbare Definition, sondern legt sich die Begriffe zurecht, wie es ihr gerade passt. Rechts, das ist für Stokowski die "strenge Ordnung", während links zu sein in ihren Augen eine "lebendige, vermischte Realität" sein soll. Damit hat sie zwar ein griffiges Schwarz-Weiß-Bild gezeichnet und ihre reaktionäre Grundeinstellung durch Sprache versteckt. Ihr faschistoides Menschenbild besteht aber weiterhin, wie sich im Verlauf dieses Textes zeigen wird.

"Linkssein" als Zwangserscheinung

Wer alles, was seinem Weltbild nicht entspricht, als rechts bezeichnet, hat keine andere Wahl, als sich dem linken Spektrum zuzuordnen, er hat sich den Weg zu Traditionen, zu einer gewissen Ordnung, zu Werten wie etwa dem der Familie selbst verschlossen.

Bleiben wir zur Untermauerung dieser Annahme bei der Spiegel-Autorin. Sie berichtet von einer Podiumsdiskussion mit dem Buchautor Klaus Theweleit, der 1977/78 das Buch "Männerphantasien" veröffentlicht hat. Stokowski schreibt in ihrem Text dazu:

"Ein Klassiker, der untersucht, wie Faschisten denken und sprechen, wie sie mit Frauen umgehen und mit sich selbst; vor allem mit den eigenen Körpern. Eine zentrale These Theweleits ist, dass man Faschismus nur versteht, wenn man ihn nicht als Staatsform denkt, sondern als eine Art und Weise 'die Realität zu produzieren': Faschisten haben, wie Theweleit zeigt, immer wieder ähnliche Ideen im Umgang mit Körpern, mit Geschlechtern und letztlich mit allem Lebendigen.

Dabei geht es nicht darum, Ideologien zu entpolitisieren und zu zeigen, dass am Ende alle Nazis einfach nur zurück in den Mutterschoß wollen, sondern darum, ihr Reden und Handeln so zu analysieren, dass man besser versteht, wie ihre Verbrechen zustande kommen. Die Abwehr von vermeintlichem Schmutz, Schlamm, Sumpf, Schleim und ähnlichem nimmt in 'Männerphantasien' mehrere Kapitel ein. Es gibt darin zahllose historische Beispiele dafür, wie Faschisten über Nichtfaschisten sprechen: 'grade als die marxistischen Schlammwellen am höchsten gingen, bildete sich in München ein geistig bewußter Kern des deutschen Widerstandes.' Oder: 'Deutschland, versinkend im roten Sumpf', und so weiter.

Theweleit fasst diese Formulierungen von Sumpf, Brei, Schleim so zusammen, dass sie sich immer wieder auf Substanzen beziehen, die definiert sind 'durch ihre Fließfähigkeit und durch ihren Zustand der Vermischtheit', außerdem durch die 'Fähigkeit, Dinge in sich aufnehmen zu können, ohne sich dadurch zu verändern' – 'Ihnen eignet also eine merkwürdige Lebendigkeit, sie können sich selbst bewegen, mal schnell, mal langsam, wie sie wollen'.

Nun ist aber die Abwehr des Lebendigen ein Kernanliegen von Faschisten. 'Die Gefahr ist die Lebendigkeit selbst', schreibt Theweleit. Alles, was chaotisch und vermischt ist, was unklar definiert ist, ist ihnen zuwider. 'Je lebloser, geordneter, monumentaler die Realität erscheint, desto sicherer fühlen sich diese Männer.'"